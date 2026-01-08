Trump pide un presupuesto militar de US$ 1,5 billones en 2027, frente a los 901.000 millones de 2026

Por Costas Pitas y Andrea Shalal

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 debería ser de US$1,5 billones, significativamente más alto que los US$901.000 millones aprobados por el Congreso para 2026, impulsando las acciones de defensa, pero despertando el escepticismo entre los expertos presupuestarios.

Cualquier aumento de este tipo en el presupuesto militar requeriría la autorización del Congreso, lo que podría plantear un desafío, aunque los republicanos de Trump, que tienen una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, han mostrado poco apetito por oponerse a los planes de gasto de Trump.

Trump dijo en una publicación de Truth Social que tomó la decisión sobre el gasto militar de 2027 "después de largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, (...) especialmente en estos tiempos tan problemáticos y peligrosos".

En los últimos días, las fuerzas estadounidenses sacaron de su país al venezolano Nicolás Maduro, derrocándolo del poder. La Casa Blanca también ha dicho que Trump está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia, incluido el uso potencial del ejército estadounidense. Trump también ha desplegado efectivos estadounidenses para vigilar varias ciudades del país.

La noticia se produjo después de que Trump criticara en otra publicación de Truth Social a las empresas de defensa por producir armas con demasiada lentitud. En ella se comprometió a impedir que los contratistas de defensa pagaran dividendos o recompraran acciones hasta que aceleren la producción.

Trump dijo que el gasto extra se cubriría con los ingresos generados por los aranceles que ha impuesto a casi todos los países y a muchos sectores industriales, y que Estados Unidos aún podría reducir su deuda y enviar cheques de dividendos a los estadounidenses de "ingresos moderados".

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de reflexión no partidista, estimó que la propuesta costaría US$5 billones hasta 2035, y añadiría US$5,8 billones a la deuda estadounidense con intereses. En su opinión, solo la mitad del coste podría cubrirse con los aranceles actuales y la Corte Suprema podría declarar ilegal un gran conjunto de aranceles.

El Centro de Política Bipartidista estima que los aranceles combinados recaudaron US$288.000 millones en 2025, muy por debajo de las propias estimaciones de Trump, que han fluctuado en torno a los US$600.000 millones en los últimos días.

Byron Callan, analista de defensa de Capital Alpha Partners, dijo que el anuncio de Trump planteaba dudas sobre a dónde se dirigirían los fondos y si incluso podrían ser absorbidos por el sector de defensa.

Dijo que la última vez que el Departamento de Defensa de EEUU experimentó un aumento superior al 50% fue en 1951, durante la Guerra de Corea, e incluso los enormes aumentos en el gasto militar bajo el expresidente Ronald Reagan en 1981 y 1982 ascendieron al 25% y al 20%.

Tras el cierre del mercado, las acciones de las mayores empresas de defensa se revalorizaron al conocerse la noticia, ya que los inversores apuestan por que el aumento del gasto reforzará los beneficios.

Lockheed Martin subió un 6,2%, General Dynamics, un 4,4%, y RTX, un 3,5%.

(Información de Costas Pitas, Andrea Shalal, Bhargav Acharya y Patricia Zengerle; edición de Stephen Coates y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)