Trump pide unidades antimotines en la Guardia Nacional
Para "abordar problemas en la aplicación de la ley".
- 1 minuto de lectura'
Esta es la señal más clara hasta la fecha de su intención de ampliar el papel del ejército estadounidense en las actividades policiales internas en todo el país, según CNN.
Bajo la nueva orden, Hegseth debe "garantizar que la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea de cada estado cuenten con los recursos, la capacitación, la organización y la disponibilidad para ayudar a las agencias policiales federales, estatales y locales a sofocar disturbios civiles y mantener la seguridad y el orden público cuando las circunstancias lo requieran, según lo dispuesto por la ley".
Una misión principal de la Guardia Nacional ya es capacitarse y estar disponible para ayudar a las fuerzas del orden en materia de seguridad pública, generalmente a petición del gobernador del estado correspondiente.
La orden también ordena a Hegseth "designar un número adecuado de miembros de la Guardia Nacional capacitados en cada estado, que estén razonablemente disponibles para una movilización rápida con estos fines", y establecer una "fuerza de reacción rápida" permanente que esté "disponible para un despliegue rápido en todo el país". (ANSA).
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos
- 2
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película
- 3
Underground: las claves de un film sobre la desintegración de un país que generó admiración y polémica
- 4
Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres