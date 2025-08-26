LA NACION

Trump pide unidades antimotines en la Guardia Nacional

Para "abordar problemas en la aplicación de la ley".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Esta es la señal más clara hasta la fecha de su intención de ampliar el papel del ejército estadounidense en las actividades policiales internas en todo el país, según CNN.

Bajo la nueva orden, Hegseth debe "garantizar que la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea de cada estado cuenten con los recursos, la capacitación, la organización y la disponibilidad para ayudar a las agencias policiales federales, estatales y locales a sofocar disturbios civiles y mantener la seguridad y el orden público cuando las circunstancias lo requieran, según lo dispuesto por la ley".

Una misión principal de la Guardia Nacional ya es capacitarse y estar disponible para ayudar a las fuerzas del orden en materia de seguridad pública, generalmente a petición del gobernador del estado correspondiente.

La orden también ordena a Hegseth "designar un número adecuado de miembros de la Guardia Nacional capacitados en cada estado, que estén razonablemente disponibles para una movilización rápida con estos fines", y establecer una "fuerza de reacción rápida" permanente que esté "disponible para un despliegue rápido en todo el país". (ANSA).

