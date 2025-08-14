Trump pidió a museos tratar a EEUU de manera justa
Se refirió a la revisión de los museos del Smithsonian.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
“Queremos que los museos traten a nuestro país de manera justa”, dijo desde la Oficina Oval. “Queremos que los museos hablen de la historia de nuestro país de una manera justa, no de una manera racista, que es lo que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están haciendo”.
“Nuestros museos tienen la obligación de representar lo que sucedió en nuestro país a lo largo de los años, bueno y malo, pero lo que sucedió a lo largo de los años de una manera precisa”, continuó.
La revisión de las exposiciones, materiales y operaciones del museo de la Institución Smithsonian se llevará a cabo antes del 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año. (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas
- 1
Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
- 2
Raúl Katz, especialista en telecomunicaciones: “Necesitamos dos grandes operadores con capacidad de inversión”
- 3
Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
- 4
Se conoció cómo serán por dentro y por cuánto se venderán las propiedades del remodelado Hotel Plaza