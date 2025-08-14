LA NACION

Trump pidió a museos tratar a EEUU de manera justa

Se refirió a la revisión de los museos del Smithsonian.

“Queremos que los museos traten a nuestro país de manera justa”, dijo desde la Oficina Oval. “Queremos que los museos hablen de la historia de nuestro país de una manera justa, no de una manera racista, que es lo que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están haciendo”.

“Nuestros museos tienen la obligación de representar lo que sucedió en nuestro país a lo largo de los años, bueno y malo, pero lo que sucedió a lo largo de los años de una manera precisa”, continuó.

La revisión de las exposiciones, materiales y operaciones del museo de la Institución Smithsonian se llevará a cabo antes del 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año. (ANSA).

