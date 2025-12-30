Trump pidió a Netanyahu cambiar su política en Cisjordania

El presidente estadounidense y su equipo expresaron su preocupación por la situación y pidieron al primer ministro israelí que evitara acciones provocadoras y "calmara las aguas".

La reunión del lunes fue, según se informa, la primera vez en su segundo mandato que Trump y su equipo mantuvieron conversaciones extensas con Netanyahu sobre la política sobre Cisjordania.

La Casa Blanca cree que una escalada de violencia en esos territorios socavaría los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz de Gaza e impediría la expansión de los Acuerdos de Abraham antes del final del mandato de Trump.

Las fuentes indicaron que el tema surgió tanto durante la reunión preparatoria de Netanyahu el lunes por la mañana con el secretario de Estado Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, como durante la reunión de Trump con Netanyahu por la tarde.

El presidente y su equipo plantearon la cuestión de la violencia de los colonos contra civiles palestinos, la inestabilidad financiera de la Autoridad Palestina y la expansión de los asentamientos israelíes, según las fuentes.

El mensaje de Estados Unidos fue que un cambio de rumbo en Cisjordania es crucial para reparar las relaciones de Israel con los países europeos y, con suerte, ampliar los Acuerdos de Abraham.

"Netanyahu se ha pronunciado enérgicamente contra la violencia de los colonos y ha dicho que tomará más medidas", afirmó la fuente informada.

El lunes, Trump declaró que él y Netanyahu "no están totalmente de acuerdo sobre Cisjordania", pero "llegaremos a una solución" y el primer ministro israelí "hará lo correcto".

(ANSA).