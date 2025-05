Trump planea aceptar un lujoso 747 de qatar para usarlo como avión presidencial de eeuu

By Jeff Mason, Joseph Ax

12 mayo (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de aceptar un avión Boeing

747-8 como regalo de la familia real qatarí que sería equipado para servir como el avión presidencial Air Force One, según una fuente informada sobre el asunto.

El lujoso avión, que sería uno de los regalos más valiosos jamás recibidos por el Gobierno de Estados Unidos, sería finalmente donado a la biblioteca presidencial de Trump después de que deje el cargo, dijo la fuente. Un 747-8 comercial nuevo cuesta aproximadamente 400 millones de dólares.

En una publicación en su red social Truth Social a última hora del domingo, Trump pareció confirmar la propuesta. "Así que el hecho de que el Departamento de Defensa está recibiendo un REGALO, GRATIS, de un avión 747 para reemplazar el Air Force One, de 40 años de edad, temporalmente, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que pagamos MUCHOS DÓLARES por el avión", escribió.

Demócratas y defensores de las buenas prácticas de gobierno dijeron que era poco ético y probablemente inconstitucional que Qatar hiciera semejante regalo.

"Nada dice 'EEUU Primero' como un Air Force One cortesía de Qatar", escribió en la red social X el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. "No es sólo soborno, es influencia extranjera premium con espacio extra para las piernas".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado: "Cualquier regalo dado por un país extranjero siempre se acepta en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables. El Gobierno del presidente Trump está comprometido con la total transparencia".

Un portavoz qatarí, Ali al-Ansari, dijo a The New York Times que la posible transferencia de la aeronave todavía estaba bajo consideración y "no se ha tomado ninguna decisión", informó el periódico. ABC News adelantó la noticia del regalo el domingo. (Información de Joseph Ax; edición de Donna Bryson, Leslie Adler, David Gregorio y Michael Perry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)