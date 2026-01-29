Trump planea anunciar su elección para presidente de la Reserva Federal la próxima semana

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea anunciar la próxima semana su elección para sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre quién dirigirá el banco central tras la expiración del mandato de Powell en mayo.

"Vamos a anunciar al presidente de la Fed (...) y será una persona que, creo, hará un buen trabajo", dijo Trump durante su primera reunión del gabinete del año, reiterando su frecuente petición de un fuerte recorte de las tasas de interés. La Fed, que recortó las tasas tres veces en 2025, mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en el rango del 3,50%-3,75% tras la conclusión de una reunión de política monetaria de dos días el miércoles. Trump afirma que la tasa debería ser entre dos y tres puntos porcentuales más baja, un nivel históricamente compatible con una economía estancada o en declive.

La economía creció a una tasa anualizada del 4,4% en el tercer trimestre, según datos del Departamento de Comercio.

Durante los meses en que ha durado la búsqueda formal de un sucesor para Powell por parte del Gobierno de Trump, se ha visto cómo el presidente se decantaba por diferentes candidatos, al tiempo que intensificaba su campaña para ejercer influencia sobre las decisiones de la Fed, cuya independencia de la presión política se considera clave para su capacidad de controlar la inflación.

En los últimos meses, Trump ha intentado despedir a una gobernadora de la Fed, en un caso que ahora se encuentra ante el Corte Suprema, y su Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra Powell por unas declaraciones que hizo sobre la renovación de edificios, una medida que el presidente de la Fed ha calificado de "pretexto" para presionarlo sobre la política monetaria.

CUATRO CANDIDATOS EN LA LISTA DE TRUMP

Ahora que la lista se ha reducido a cuatro personas, los candidatos para tomar el relevo de Powell coinciden con Trump en que las tasas deberían ser más bajas. De hecho, ese fue uno de los criterios explícitos del presidente para su elección.

Rick Rieder, director de inversiones del negocio global de renta fija de BlackRock, se ha convertido recientemente en el favorito para ser el candidato de Trump. Rieder, que nunca ha trabajado en el Gobierno ni en la Fed, aportaría aire fresco a una institución a la que el presidente acusa de tener un sesgo político arraigado.

El exgobernador de la Fed Kevin Warsh también se considera un candidato para el puesto; ha pedido un cambio de régimen en el banco central y quiere, entre otras cosas, un balance más reducido de la Fed, un objetivo que parece contradecir la preferencia de Trump por una política monetaria más flexible. Trump estuvo a punto de elegir a Warsh en 2018 para el puesto más alto de la Fed, pero en su lugar eligió a Powell, una decisión que el presidente ha lamentado pública y ruidosamente durante mucho tiempo desde entonces.

El gobernador de la Fed Christopher Waller, uno de los dos responsables de política monetaria que se mostraron en desacuerdo esta semana con la decisión del banco central de mantener las tasas sin cambios, también está en la carrera. Fue el primer responsable político de la Fed en defender la reducción de las tasas por motivos económicos, afirmando que los aranceles no provocarían inflación y que la economía necesitaba apoyo, dos argumentos que han convencido a muchos de sus colegas y han contribuido a sellar el apoyo a las bajadas de tasas del año pasado.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, era uno de los primeros favoritos para el puesto, pero ahora se considera una opción poco probable después de que Trump dijera que prefería mantenerlo en su cargo actual. Hassett es economista y defensor acérrimo de muchas de las políticas del presidente que desafían la ortodoxia, como los aranceles elevados y la represión de la inmigración.

