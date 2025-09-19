Trump planea introducir una nueva tasa de US$100.000 para visas de trabajo H-1B: Casa Blanca

19 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea introducir una nueva tasa de solicitud de US$100.000 para las visas de trabajo H-1B, según un funcionario de la Casa Blanca, en un esfuerzo por reducir su uso como parte de su ofensiva más amplia contra la inmigración.

Se esperaba que el presidente republicano firmara una proclamación el viernes restringiendo la entrada bajo el programa de visas H-1B a menos que se pague la tasa de solicitud, dijo el funcionario. Trump también planeaba ordenar cambios en los niveles de salario prevaleciente para el programa H-1B como una forma de limitar su uso.

El programa H-1B se ha vuelto crítico para las empresas tecnológicas y de selección de personal que dependen de trabajadores extranjeros para cubrir una variedad de roles técnicos.

Amazon tenía más de 10.000 visados H-1B aprobados en 2025, mientras que Microsoft y Meta Platforms tenían más de 5000 visados H-1B aprobados cada uno, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Bloomberg News informó anteriormente sobre la intención de Trump de firmar la orden relativa a las solicitudes de visados H-1B.

Las acciones de Cognizant Technology Solutions Corp, una empresa de servicios informáticos que depende en gran medida de los titulares de visados H-1B, caían más de un 5% el viernes.

Los detractores de los visados, entre los que se encuentran muchos trabajadores tecnológicos estadounidenses, sostienen que las empresas utilizan a los trabajadores con visas H-1B para suprimir salarios y pasar por alto a estadounidenses para puestos de trabajo para los que, de otro modo, podrían estar cualificados.

India fue el mayor beneficiario de visas H-1B el año pasado, con un 71% de los beneficiarios aprobados, mientras que China ocupó un distante segundo lugar, con un 11,7%, según datos del Gobierno.

El programa de visados H-1B está reservado a personas empleadas en profesiones especializadas, con frecuencia en el campo de la tecnología. Puede tratarse de ingenieros informáticos, directores de programas tecnológicos y otros profesionales de las tecnologías de la información. Los visados H-1B se aprueban por un periodo de tres a seis años.

(Reporte de Dheeraj Kumar en Bengaluru y Greg Bensinger en San Francisco; edición de Chizu Nomiyama y Rosalba O'Brien; editado en español por Daniela Desantis)