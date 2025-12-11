Trump planea nombrar a un general estadounidense para dirigir la fuerza de seguridad de Gaza

11 dic (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está planeando nombrar a un general estadounidense de dos estrellas para comandar la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, informó Axios el jueves, basándose en la información de dos responsables estadounidenses y dos representantes israelíes.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente esta información.

Una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada el 17 de noviembre, autorizó a una Junta de Paz y a los países que trabajan con ella a establecer una Fuerza Internacional de Estabilización temporal en Gaza.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, que visitó Israel esta semana, dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros representantes que el Gobierno de Trump va a dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización y nombrar a un general de dos estrellas como su comandante, dijo Axios.

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el miércoles que el anuncio sobre qué líderes mundiales formarán parte de la Junta de Paz de Gaza debería hacerse a principios del próximo año.

La resolución, redactada por Estados Unidos, describió la Junta de Paz como una administración de transición "que establecerá el marco y coordinará la financiación para la reconstrucción de Gaza", en línea con el plan de paz de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra con el grupo miliciano Hamás.

(Información de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)