Trump planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio, según el FT

13 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reducir algunos aranceles sobre los productos de acero y aluminio, ‌según informó el viernes ‌el ⁠Financial Times, basándose en fuentes cercanas al asunto.

Altos cargos del Departamento de Comercio y de la oficina del representante comercial de EEUU creen que ​los aranceles están ⁠perjudicando ⁠a los consumidores al aumentar los precios de productos como moldes para tartas y ​latas de alimentos y bebidas, según la información del FT.

Los votantes de todo ‌el país están preocupados por los precios al ​consumo y se espera que el ​coste de la vida sea un factor importante para los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 30% de los estadounidenses aprobaba la gestión de Trump del aumento del coste de la vida, ​mientras que el 59% la desaprobaba, incluidos nueve de cada diez demócratas y uno de cada cinco republicanos.

Trump impuso ⁠el año pasado aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio y ha ‌utilizado repetidamente los gravámenes como herramienta de negociación con diversos socios comerciales.

El Gobierno de Trump está revisando ahora una lista de productos afectados por los gravámenes y tiene previsto eximir a algunos artículos, detener la ampliación de las listas y, en su lugar, poner en marcha investigaciones de seguridad nacional más específicas sobre determinados productos, según añade esta información del ‌FT.

La Casa Blanca y el Departamento de Comercio no respondieron inmediatamente a las solicitudes de ⁠comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

Trump ha promocionado recientemente su ‌historial económico en Detroit, con el objetivo de volver a centrar la ⁠atención en la industria manufacturera estadounidense y en sus ⁠esfuerzos por hacer frente a los elevados costes de consumo, mientras la Casa Blanca intenta demostrar que está abordando las inquietudes económicas que afectan a los hogares estadounidenses.

El año pasado, el Departamento de Comercio de EEUU aumentó los aranceles sobre el acero y ‌el aluminio en más de 400 productos, ​entre los que se incluyen turbinas eólicas, grúas móviles, electrodomésticos, excavadoras y otra maquinaria pesada, junto con vagones de ferrocarril, motocicletas, motores marinos, muebles y cientos de otros productos. (Información de Devika Nair en Bangalore; edición de ‌Jamie Freed, Muralikumar Anantharaman y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)