Trump planea revocar una conclusión climática histórica en un gran cambio regulatorio esta semana

El Gobierno de Trump se dispone esta semana a revocar la norma de la era Obama que sirve de base jurídica para la regulación federal de los gases de efecto invernadero, según informó el lunes la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)

La derogación de la denominada "declaración de peligro", una base científica que establece que las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud humana, eliminaría la base jurídica para una regulación más amplia de los gases de efecto invernadero y supondría el retroceso más importante del Gobierno de Trump en materia de política climática

El Wall Street Journal informó el lunes que se espera que la derogación se publique esta semana, y citó al administrador de la EPA, Lee Zeldin, diciendo que equivaldría al "mayor acto de desregulación en la historia de los Estados Unidos"

El Gobierno de Trump lleva más de un año trabajando en la derogación. La norma propuesta se envió a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca para su revisión el 7 de enero. La propuesta, presentada el verano pasado, recibió más de 500.000 comentarios públicos

La derogación eliminaría los requisitos reglamentarios para medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles, según informaron cargos del Gobierno al Wall Street Journal, pero no se aplicaría a fuentes fijas como las centrales eléctricas

Un portavoz de la EPA dijo que la conclusión sobre el peligro fue utilizada por el Gobierno de Obama y Biden para "justificar billones de dólares en regulaciones sobre gases de efecto invernadero que afectan a los nuevos vehículos y motores"

El 30 de enero, un tribunal federal dictaminó que el Departamento de Energía violó la ley al formar un grupo asesor sobre ciencia climática cuyo informe tenía por objeto apoyar la derogación de la declaración de peligro por parte de la EPA, lo que podría hacer que la norma definitiva fuera vulnerable a impugnaciones legales

Aunque muchos grupos industriales respaldaron la derogación de las normas de emisión de los vehículos, se mostraron reacios a apoyar públicamente la revocación de la declaración de peligro debido a la incertidumbre jurídica y normativa que ello supondría

El mes pasado, el Instituto Estadounidense del Petróleo dijo que apoyaba la derogación de la declaración de peligro para los vehículos, pero dijo que debía mantenerse para las fuentes fijas, lo que obligaría a la EPA a regular el potente gas de efecto invernadero llamado metano procedente del sector del petróleo y el gas.