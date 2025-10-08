Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo ante un posible acuerdo sobre Gaza

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo, debido a que considera que el acuerdo de paz para la Franja de Gaza está "muy cerca" tras los últimos contactos indirectos que mantienen Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Egipto, al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el inquilino de la Casa Blanca para el enclave palestino.

"Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (...) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario", ha declarado el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Al ser preguntado sobre si planea ir a Egipto, Israel o Gaza, ha respondido que "puede" que lo haga pero que "todavía" no lo han decidido. "Probablemente iré a Egipto, allí es donde están todos reunidos ahora mismo (...) Pero estaré dando una vuelta, como dice la expresión. Probablemente lo haga", ha afirmado.

Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene "un gran equipo allí, excelentes negociadores" y ha reconocido que "lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado". "Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países", ha señalado.

Así, ha celebrado que "prácticamente todos" los países árabes y musulmanes están involucrados en las negociaciones. "Nunca había sucedido antes. Nada parecido había sucedido antes. Y nuestra negociación final, como saben, es con Hamás", ha añadido. Por último, ha considerado que la paz en la región, que espera que "se haga realidad", está "muy cerca".

Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha entregado al presidente una nota en la que dice que "estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Próximo" y que solamente iba a responder un par de preguntas más antes de reunirse de nuevo porque le iban a "necesitar muy pronto". En la nota, fotografiada por los medios, dice que Trump tiene que aprobar una publicación en Truth Social para que pueda anunciar el acuerdo.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.