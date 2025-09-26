Trump plantea despidos si fracasan las negociaciones para evitar el cierre de la Administración en EEUU

Por Bo Erickson, Courtney Rozen y Kanishka Singh

WASHINGTON, 26 sep (Reuters) -

La Administración del presidente Donald Trump ha elevado las apuestas en un enfrentamiento con los demócratas del Senado de Estados Unidos sobre un inminente cierre parcial de la Administración, amenazando con retirar permanentemente a los trabajadores de algunas agencias federales si la financiación se agota el próximo martes.

La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca —que ha desempeñado un papel clave en la campaña de Trump para reducir drásticamente el tamaño del Estado— pidió a última hora del miércoles en una nota a las agencias que identifiquen los programas, proyectos y actividades cuya financiación discrecional se extinguirá el 1 de octubre si el Congreso estadounidense no aprueba una ley para mantener abierta la Administración federal.

"Los programas que no se beneficien de una inyección de créditos obligatorios serán los más afectados por el cierre", señaló la OMB en la nota, que la Casa Blanca facilitó a los medios de comunicación.

En la nota se pedía a las agencias que presentaran sus propuestas de planes de reducción de plantilla a la OMB y que enviaran avisos a los empleados si finalmente se cerraban.

El documento revela la planificación del cierre que el Gobierno de Trump había mantenido en silencio hasta ahora. También es en parte una táctica de negociación, con seis referencias en un breve documento a cómo los demócratas votaron en contra del proyecto de ley de financiación provisional republicano la semana pasada.

La Administración federal está al borde de su 15º cierre parcial desde 1981 porque los parlamentarios no han logrado ponerse de acuerdo sobre un plan de financiación discrecional para el nuevo año fiscal, lo que afecta a alrededor de una cuarta parte del presupuesto de US$7 billones.

El 19 de septiembre, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley provisional para financiar la Administración hasta el 21 de noviembre. Los demócratas del Senado la rechazaron, exigiendo que cualquier legislación deshiciera los recientes recortes a los programas sanitarios.

"Esto es un intento de intimidación", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en respuesta a la nota de la OMB. "Donald Trump ha estado despidiendo a trabajadores federales desde el primer día, no para gobernar, sino para asustar". Los senadores demócratas que representan a muchos trabajadores federales cerca de la capital del país calificaron la táctica de distracción. Los senadores de Virginia Mark Warner y Tim Kaine dijeron que la amenaza apunta a la falta de liderazgo de Trump y su oposición a negociar.

El senador Chris Van Hollen, de Maryland, lo calificó de "chantaje de estilo mafioso" dirigido a "trabajadores dedicados que no tienen nada que ver con las disputas políticas".

(Información de Kanishka Singh, Bo Erickson, Courtney Rozen y Jason Lange; edición de Scott Malone, Ross Colvin y David Gregorio; editado en español por Tomás Cobos)