Trump plantea expulsar a España de la OTAN

WASHINGTON, 9 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la alianza de la OTAN debería plantearse expulsar a España de sus filas.

Los miembros de la alianza de seguridad respaldada por Estados Unidos acordaron en junio aumentar drásticamente su gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto, cumpliendo así una de las principales prioridades de Trump, que quiere que los europeos gasten más en su propia defensa.

Pero el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo entonces que no se comprometería con el objetivo del 5%, calificándolo de incompatible con el estado de bienestar y la visión del mundo del país.

En una reunión en el Salón Oval con el líder del segundo miembro más reciente de la OTAN, el presidente finlandés Alexander Stubb, Trump dijo que Europa debe convencer a España para que aumente sus compromisos con la alianza.

"Tienen que empezar a hablar con España", dijo Trump. "Deben llamarlos y averiguar por qué están rezagados".

Y añadió: "No tienen excusas para no hacerlo, pero no pasa nada. Francamente, quizás deberían echarlos de la OTAN".

España ingresó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1982. La alianza de defensa de 32 miembros está en el punto de mira desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. (Reporte de Jeff Mason y Trevor Hunnicutt; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)