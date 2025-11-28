Trump plantea indultar al expresidente hondureño Hernández, sentenciado por narcotráfico en 2024

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2024 fue declarado culpable por cargos de tráfico de drogas y armas y sentenciado a 45 años de prisión.

Trump explicó su decisión en las redes sociales al publicar que “según muchas personas a las que respeto profundamente”, Hernández fue “tratado de manera muy dura e injusta”.

En marzo del año pasado, el exmandatario hondureño fue condenado en un tribunal de Estados Unidos por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Había servido dos mandatos como gobernante de la nación centroamericana, de aproximadamente 10 millones de habitantes.

La publicación formó parte de un mensaje más amplio en el que Trump manifiesta su apoyo a Tito Asfura para la presidencia de Honduras, diciendo que Estados Unidos respaldaría al país si él gana. Pero si Asfura pierde las elecciones este domingo, el mandatario publicó que “Estados Unidos no tiraría el dinero a la basura, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar de qué país se trate”.

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha adoptado una postura izquierdista, pero ha mantenido una actitud pragmática e incluso cooperativa en su trato con el gobierno estadounidense y ha recibido visitas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la general del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, cuando era la comandante del Comando Sur estadounidense. La presidenta incluso ha retrocedido en sus amenazas de cancelar el tratado de extradición y la cooperación militar con Estados Unidos.

Bajo el mandato de Castro, Honduras también ha recibido a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos y ha actuado como un puente para los venezolanos deportados que luego fueron recogidos por Venezuela en Honduras.

