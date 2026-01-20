Trump plantea involucrar a líder opositora Machado "de alguna manera" en Venezuela

WASHINGTON, 20 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos está conversando con la líder opositora María Corina Machado sobre una eventual participación en Venezuela, sin dar más detalles.

"Me sentía tan fuertemente en contra de Venezuela, pero ahora amo Venezuela. Han estado trabajando tan bien con nosotros. Ha sido tan agradable", dijo Trump a periodistas el martes.

"Y una mujer increíblemente agradable también hizo una cosa muy increíble, como ustedes saben, hace unos días. Estamos hablando con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo, María, tal vez podamos hacerlo". (Reporte de Trevor Hunnicutt y Bo Erickson; Editado en español por Javier Leira)