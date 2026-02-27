Trump plantea la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó el viernes la posibilidad de una "toma de control amistosa" de Cuba y dijo a periodistas en la Casa Blanca que el secretario de Estado Marco Rubio está tratando el asunto "a muy alto nivel".

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros", dijo Trump al salir de la Casa Blanca hacia Texas.

"No tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están hablando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma de control amistosa de Cuba". (Reporte de Steve Holland y Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)