Trump: Podría imponer sanciones a Rusia en dos semanas

WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que en dos semanas debería saber si es posible avanzar en su intento de poner fin a la invasión rusa de Ucrania y volvió a plantear la posibilidad de imponer sanciones a Moscú.

En declaraciones a periodistas en el Salón Oval, Trump dijo que "no estoy contento" con ningún aspecto del esfuerzo por alcanzar la paz.

Hace una semana Trump mantuvo conversaciones en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, y hasta ahora ha sido incapaz de convencerle para que se reúna con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Hay una tremenda cantidad de odio allí", dijo Trump. "Pero veremos qué ocurre. Creo que en dos semanas sabremos qué camino tomo".

Aseguró que entonces decidiría si imponer "sanciones masivas" o no hacer nada y decir "es su pelea". (Reporte de Andrea Shalal y Steve Holland, Editado en Español por Manuel Farías)