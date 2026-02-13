Trump pondrá fin al aumento de las deportaciones en Minnesota, según responsable de fronteras

Por Susan Heavey y Jonathan Allen

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado poner fin a su oleada de deportaciones sin precedentes y que ha generado protestas intensas en Minnesota, según anunció el jueves el responsable de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, y muchos agentes de inmigración volverán a sus estados de origen durante la próxima semana.

En el marco de la Operación Metro Surge, Trump, republicano, había desplegado a finales de enero unos 3.000 agentes de inmigración armados para deportar a migrantes en Minnesota. La ha promocionado como la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos, y se ha llevado a cabo a pesar de las objeciones y condenas del gobernador Tim Walz, demócrata, y de la población local, que llenó las calles de las ciudades más grandes del estado de manifestaciones, en ocasiones por miles.

En diferentes días de enero, los agentes de inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis que habían salido a protestar u observar a los agentes, y la disputa de Trump con Minnesota se convirtió en una de las crisis políticas más tensas a las que se ha enfrentado en su presidencia.

"He propuesto y el presidente Trump ha aceptado que esta operación de refuerzo concluya", dijo Homan en una rueda de prensa en una oficina federal en las afueras de Mineápolis. "La Operación Metro Surge está llegando a su fin".

Se trata de una inusual retirada de Trump, que se produce después de que incluso algunos de sus compañeros republicanos plantearan dudas sobre la operación. Las promesas de deportaciones masivas habían impulsado la campaña de Trump para 2024, pero las encuestas de Reuters/Ipsos de enero revelaron que

había caído al punto más bajo de su presidencia

después de que se desplegaran agentes de inmigración con equipamiento de estilo militar en ciudades de todo el país, lo que provocó protestas masivas. Hace una semana, Homan anunció que se retirarían de los 3.000 agentes de inmigración. Sin dar cifras precisas, dijo el jueves que muchos de los agentes restantes desplegados desde otros estados serían enviados a casa en la próxima semana, señalando en parte lo que denominó "niveles de coordinación sin precedentes" con las fuerzas del orden de Minnesota. Antes de la oleada de enero, unos 150 agentes de inmigración trabajaban en Minnesota, según el Gobierno de Trump.

Trump ha afirmado que el aumento se debía a motivos de seguridad pública, y ha descrito a muchos migrantes, en términos generales, como delincuentes violentos o estafadores. Walz y otros habitantes de Minnesota afirmaron que el aumento federal, en ocasiones violento, solo ha degradado la seguridad pública y violado los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de los estadounidenses.

"El largo camino hacia la recuperación comienza ahora", dijo Walz en un comunicado. "El impacto en nuestra economía, nuestras escuelas y la vida de las personas no se revertirá de la noche a la mañana. Ese trabajo comienza hoy".

"PENSARON QUE PODÍAN APLACARNOS"

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que el mes pasado se unió a Walz para demandar al Gobierno de Trump y pidió a un juez que restringiera la ofensiva, dijo que el impacto de esta ha sido catastrófico.

"Pensaron que podían aplacarnos, pero el amor por nuestros vecinos y la determinación de resistir pueden sobrevivir a una ocupación", afirmó Frey en un comunicado. Los jueces federales, incluido el juez federal jefe de Minnesota, han reprendido a los funcionarios del Gobierno de Trump afirmando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desobedecido decenas de órdenes judiciales para liberar a migrantes detenidos injustamente.

Algunos compañeros republicanos de Trump también han criticado aspectos de la oleada y la forma en que el Gobierno federal ha gestionado los asesinatos de dos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes federales, Renee Good y Alex Pretti.

El equipo legal de la familia Good emitió un comunicado en el que afirmaba que se mostraban "cautelosamente optimistas sobre la retirada". Sin embargo, el equipo expresó su preocupación por la conducta del ICE en otras partes del país y añadió: "La nación estará atenta para ver si estos agentes son reasignados y, en caso afirmativo, dónde".

La fiscal local, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, se comprometió a seguir investigando "las múltiples acciones de los agentes federales durante esta ocupación".

(Información de Susan Heavey en Washington y Jonathan Allen en Nueva York; información adicional de Heather Schlitz, Helen Coster, Ted Hesson y Katharine Jackson; edición de Michelle Nichols, Paul Thomasch, Rosalba O'Brien y Aurora Ellis; edición en español de Jorge Ollero Castela)