Trump prefiere la vía del dictador, dice exjefe de gabinete

Por Tim Reid

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - El exjefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca dijo que el candidato presidencial republicano cumple con la definición de fascista y "prefiere el enfoque dictatorial de gobierno" en una serie de entrevistas publicadas el martes.

A menos de dos semanas de las elecciones del 5 de noviembre, John Kelly, un crítico de Trump, dijo a The New York Times que el expresidente republicano no entiende la Constitución de Estados Unidos ni el concepto de Estado de derecho, y advirtió que buscará gobernar como un autoritario si regresa a la Casa Blanca.

Kelly, general retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, fue jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca entre 2017 y 2019.

Desde entonces, la relación entre los dos hombres se ha agriado y ambos muestran abiertamente su desdén mutuo. Kelly ya ha hecho comentarios críticos sobre Trump en entrevistas anteriores.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado que Kelly "se ha puesto totalmente en ridículo con estas historias desacreditadas".

La oponente demócrata de Trump, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, ha aprovechado los comentarios que Trump hizo durante un evento de Fox News en diciembre, cuando dijo que si ganaba las elecciones de 2024 sería un dictador, pero solo el "primer día", para cerrar la frontera sur con México y ampliar las perforaciones petroleras.

Harris y sus compañeros demócratas argumentan que Trump es una amenaza para la democracia estadounidense, algo que Trump niega. (Reportaje de Tim Reid; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)

Reuters