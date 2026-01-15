Trump presenta plan sanitario con pagos directos en lugar de subsidios a las aseguradoras

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump anunció el jueves un plan de salud que sustituiría los subsidios gubernamentales a los seguros por pagos directos a cuentas de ahorro sanitario para los consumidores, una idea que, según algunos expertos, perjudicaría a los estadounidenses con menos ingresos.

La Casa Blanca asegura que el plan reduciría los precios de los medicamentos y las primas de los seguros, haría los costes más transparentes y obligaría a las aseguradoras a rendir cuentas.

"En lugar de simplemente ocultar los problemas, hemos incluido en este gran plan de atención sanitaria un marco que creemos que ayudará al Congreso a crear una legislación que abordará los retos que el pueblo estadounidense ha estado deseando", dijo el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, a periodistas.

La Casa Blanca no proporcionó un calendario para la implementación, pero es poco probable que un Congreso profundamente dividido apruebe rápidamente una legislación sanitaria importante.

El plan codificaría los acuerdos de precios de medicamentos de nación más favorecida de Trump, y tiene como objetivo hacer que más medicamentos estén disponibles para su compra sin receta médica.

Trump ha estado presionando para que se bajen los precios a lo que los pacientes pagan en países ricos similares y ha llegado a acuerdos con 14 fabricantes de medicinas sobre los precios de algunos de sus medicamentos para el programa Medicaid del gobierno para los estadounidenses de bajos ingresos y para los pagadores en efectivo.

Según el plan de Trump, esos acuerdos se incluirían en la legislación que codifica el enfoque de nación más favorecida.

El marco de Trump, bautizado como "El Gran Plan de Salud", incluye un programa de reducción de los costos compartidos de los seguros que podría reducir las primas de los planes más comunes de Obamacare en más de un 10%.

Los críticos afirman que sustituir los subsidios por pagos en cuentas de ahorro sanitario podría obligar a los estadounidenses con menores ingresos a optar por planes de seguro a corto plazo o con deducibles elevados.

El anuncio se produce en un momento en que millones de estadounidenses se enfrentan a un aumento de los costos sanitarios este año, al cerrarse el jueves la inscripción abierta para la mayoría de los planes de Obamacare subvencionados por el gobierno federal.

En promedio, los costos de las primas aumentarán a US$1904 este año desde US$888 en 2025, según la firma de políticas de salud KFF, un salto mucho mayor que los ahorros prometidos en el plan de Trump.

El Congreso sigue dividido sobre si debe restablecer, y cómo, los generosos créditos fiscales de la era Covid que dejó expirar a finales del año pasado.

Los subsidios federales retroactivos ampliados aún son posibles y hay un grupo de legisladores bipartidistas negociando una posible extensión, pero los republicanos siguen divididos sobre si deberían hacerlo.

La administración Trump quiere que la financiación vaya directamente a los consumidores que utilizan cuentas de ahorro de salud, dijo Oz, en lugar de a las aseguradoras, una posición también adoptada por los republicanos del Congreso que se oponen a extender los subsidios de Obamacare.

Trump ha dicho que podría vetar cualquier legislación para extender los subsidios y el plan no los menciona. (Reportaje de Ahmed Aboulenein, Ryan Patrick Jones y Katharine Jackson; Editado en español por Natalia Ramos)