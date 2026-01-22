Trump presenta su "Consejo de Paz" en Davos tras dar marcha atrás sobre Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentará su nuevo "Consejo de Paz" y se reunirá con el mandatario de Ucrania en Davos este jueves, intentando apuntalar su imagen de pacificador un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia

Trump anunció repentinamente el miércoles que ya no impondrá aranceles contra Europa y descartó una acción militar para arrebatar a Dinamarca esa isla ártica rica en minerales, lo que calmó en parte una crisis que ha sacudido la reunión del Foro Económico Mundial en esa lujosa estación de esquí suiza

En su segundo día en la cumbre de las élites mundiales, el republicano tratará de promover el "Consejo de Paz", su cuestionado organismo para resolver conflictos internacionales, con una ceremonia de firma de los estatutos

La recién creada junta tendrá una membresía permanente que costará US$1.000 millones y a ella Trump ha invitado a líderes como el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu y el húngaro Viktor Orbán

Presidentes latinoamericanos como el argentino Javier Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han dicho que también fueron convocados

"Creo que es el mejor consejo que se ha formado jamás", dijo Trump el miércoles al reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, otro de los líderes que aceptó integrar el organismo

Su puesta en marcha se produce en un contexto de frustración por parte del presidente estadounidense al no haber conseguido el Premio Nobel de la Paz, pese a su afirmación de haber puesto fin a ocho conflictos. El galardón recayó, en cambio, en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla

Aunque en un principio su objetivo era supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel, los estatutos del consejo no limitan su función al territorio palestino y han suscitado la preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU

Los principales aliados de Estados Unidos, entre ellos Francia y Reino Unido, han expresado su escepticismo, pero otros se han sumado, especialmente en Oriente Medio, donde Arabia Saudita y Catar, países cercanos a Trump, han aceptado participar

Hasta ahora, se han comprometido unos 35 líderes mundiales de los 50 convidados, informó el miércoles a la prensa un alto funcionario estadounidense

Trump dijo el miércoles que Putin acertó unirse al consejo, a pesar de que el Kremlin había dicho que todavía estaba estudiando la oferta

- Marco de un futuro acuerdo -

La inclusión del presidente ruso ha causado especial preocupación entre los aliados de Washington, pero particularmente en Ucrania, que busca poner fin a la invasión de Moscú que dura ya casi cuatro años

Trump dijo que tenía previsto mantener conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras el evento del "Consejo de Paz", mientras continúan las difíciles negociaciones para un alto el fuego

El miércoles, en un foro en Davos, Trump dijo que Rusia y Ucrania serían "estúpidos" si no llegaran a un acuerdo de paz

Trump repitió su frecuente afirmación de que Putin y Zelenski están cerca de alcanzar un pacto, aunque ha oscilado entre culpar a uno y a otro por la falta de una tregua

"Creo que ahora se encuentran en un punto en el que pueden reunirse y llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos, y eso se aplica a ambos", lanzó el presidente estadounidense

Trump se ha mostrado desde hace tiempo escéptico con respecto al apoyo de Estados Unidos a Ucrania y afirma que ahora le corresponde a la OTAN y a Europa respaldar a Kiev. Pero su creencia de que tiene una conexión personal con Putin no ha puesto fin a la guerra hasta ahora

El emisario estadounidense Steve Witkoff viajará a Moscú desde Davos con el yerno de Trump, Jared Kushner, y mantendrá conversaciones con Putin el jueves

Mientras tanto, Zelenski ha expresado su temor de que la presión de Trump para apoderarse de Groenlandia pueda desviar la atención de la invasión de Rusia a su país

Sin embargo, Trump afirmó el miércoles por la noche que había alcanzado un "marco para un futuro acuerdo" tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y que, por lo tanto, desistirá de los aranceles que estaban previstos para el 1 de febrero contra varios países europeos opuestos a sus pretensiones

Trump insiste en que esa vasta isla es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región