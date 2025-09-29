Trump presenta su plan de paz para Gaza y propone presidir el organismo que supervisará el nuevo gobierno

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes formalmente un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado Junta de la Paz que presidirá el propio Trump.

La propuesta incluye la formación de un órgano de transición formado por tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz que estará presidida por el presidente Donald J. Trump", explica un comunicado de la Casa Blanca.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair.

"Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas (...) y pueda recuperar el control de Gaza", señala.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino".

El documento de Trump recoge además la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que "se desplegará de inmediato en Gaza" en coordinación con Estados Unidos y países árabes.

Esta FIE será la responsable de formar un nuevo cuerpo policial palestino que colaborará con Israel y con Egipto para garantizar la seguridad de las fronteras.

"Es fundamental evitar que entren municiones en Gaza y facilitar una entrada rápida y segura de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza", recoge.