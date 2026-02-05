Trump presentará el jueves la página web TrumpRx para la venta de medicinas con descuentos

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará el jueves por la noche TrumpRx.gov, un sitio web que ofrece medicamentos a precios reducidos, informó la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una publicación en X que el sitio web directo al consumidor sería "de última generación" y "ahorraría dinero a millones de estadounidenses"

Aún no se sabe cuánto ahorrarán los consumidores

En octubre, Pfizer anunció que sus productos farmacéuticos se ofrecerían en el sitio web. Trump dijo que los medicamentos con descuento de Merck también estarían disponibles en el sitio

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump había dicho en septiembre que el sitio web entraría en funcionamiento a principios de 2026. (Reporte de Doina Chiacu y Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)