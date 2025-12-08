Trump presentará plan de ayuda de US$12.000 millones para agricultores, dice funcionario de la Casa Blanca

WASHINGTON, 8 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará un paquete de ayuda de US$12.000 millones para los agricultores estadounidenses afectados por sus políticas comerciales, dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca.

El anuncio se realizará en una mesa redonda a las 19:00 GMT en la Casa Blanca, dijo el funcionario.

Los agricultores estadounidenses han recolectado este año cosechas récord y han perdido miles de millones de dólares en ventas de soja a China, debido a que el gigante asiático recurrió a proveedores sudamericanos durante el otoño boreal en medio de unas negociaciones comerciales estancadas.

Se esperaba que Washington anunciara en octubre un rescate agrícola de hasta US$15.000 millones. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo anteriormente que el cierre del gobierno federal durante 43 días había retrasado el anuncio.

Bloomberg News, que informó por primera vez de la cuantía del paquete de ayuda, dijo que productores de ganado y cultivos, desde cereales hasta soja, algodón y papas, asistirán al evento de la Casa Blanca. (Reporte de Steve Holland; Escrito por Doina Chiacu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)