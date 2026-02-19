Trump presidirá la primera reunión de la Junta de Paz con muchas cuestiones sin resolver sobre Gaza

Por Steve Holland, Simon Lewis y Samia Nakhoul

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá el jueves la primera reunión de su Junta de Paz, con cuestiones sin resolver sobre ‌el futuro de Gaza que se ciernen ‌sobre ⁠un evento en el que se espera que participen representantes de más de 45 países.

El desarme de los milicianos de Hamás, la cuantía del fondo de reconstrucción y el flujo de ayuda humanitaria a la población de Gaza, devastada por la guerra, son ​algunos de ⁠los principales temas que ⁠probablemente pondrán a prueba la eficacia de la junta en las próximas semanas y meses.

Trump se dirigirá al grupo en el Instituto Donald ​J. Trump para la Paz de Estados Unidos, un edificio en Washington que el presidente ha rebautizado recientemente con su nombre, y anunciará que ‌los países participantes han recaudado 5.000 millones de dólares para el fondo de reconstrucción.

Se ​espera que el dinero sea un anticipo de un ​fondo que probablemente necesitará muchos miles de millones más. Se espera que los 5.000 millones de dólares incluyan 1.200 millones de cada uno de los dos aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, según ha dicho un alto cargo estadounidense a Reuters.

La Junta de Paz de Trump ha sido objeto de controversia. Incluye a Israel, pero no a representantes palestinos, y la sugerencia de Trump de que la Junta podría eventualmente abordar retos más allá de Gaza ha suscitado ​la preocupación de que podría socavar el papel de la ONU como principal plataforma para la diplomacia global y la resolución de conflictos.

Altos cargos estadounidenses dijeron que Trump también anunciará que varios países tienen previsto enviar ⁠miles de soldados para participar en una Fuerza Internacional de Estabilización que ayudará a mantener la paz en Gaza.

El desarme de los milicianos de Hamás para que las fuerzas de paz ‌puedan comenzar su misión sigue siendo un punto conflictivo importante, y no se espera que la fuerza se despliegue hasta dentro de semanas o meses.

El grupo palestino Hamás, temeroso de las represalias israelíes, se ha mostrado reacio a entregar las armas como parte del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, que logró un frágil alto el fuego el pasado mes de octubre en la guerra de Gaza, que dura ya dos años.

"No nos hacemos ilusiones sobre los retos que plantea la desmilitarización, pero nos han animado las informaciones de los mediadores", dijo un alto cargo del Gobierno.

LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ‌DE SEGURIDAD NO ASISTIRÁ

Se espera que asistan al evento delegaciones de 47 países más la Unión Europea, según informaron dirigentes estadounidenses. La lista incluye a Israel ⁠y a una amplia gama de países, desde Albania hasta Vietnam.

Sin embargo, no incluye a miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones ‌Unidas como Francia, Reino Unido, Rusia y China.

Se espera que entre los ponentes del evento se encuentren Trump, el secretario ⁠de Estado Marco Rubio, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony ⁠Blair, que se espera que ocupe un cargo de alto nivel en la junta, el embajador de Estados Unidos ante la ONU Mike Waltz y el alto representante para Gaza Nickolay Mladenov, entre otros asistentes.

Un miembro de la Junta de Paz, que prefirió mantener el anonimato, dijo que el plan para Gaza se enfrenta a grandes obstáculos. Establecer la seguridad en el enclave es una condición previa para avanzar en otras áreas, pero la fuerza policial no está ‌preparada ni completamente entrenada, dijo.

Añadió que una cuestión clave sin ​resolver es quién negociaría con Hamás. Los representantes de la Junta de Paz podrían hacerlo con países que tienen influencia sobre Hamás, en particular Qatar y Turquía, pero Israel se muestra profundamente escéptico con respecto a ambos.

Otra cuestión importante es el flujo de ayuda, que el miembro describió como "desastroso" y que necesita urgentemente aumentarse. Incluso si la ayuda aumenta, sigue sin estar claro quién la distribuirá, ‌dijo. (Información de Steve Holland, Simon Lewis y Samia Nakhoul; edición de Don Durfee y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)