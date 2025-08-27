Trump presidirá una reunión en Washington sobre Gaza con altos cargos de EEUU e Israel

Por Kanishka Singh y Jasper Ward

WASHINGTON, 27 ago (Reuters) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que el presidente Donald Trump presidirá una reunión sobre Gaza en la Casa Blanca el miércoles y añadió que Washington espera que la guerra de Israel en el territorio palestino se resuelva a finales de año.

El Departamento de Estado estadounidense dijo por separado que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá el miércoles en Washington con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar. La información se dio a conocer en un programa público para el día siguiente en el que se indicaba que la reunión en el Departamento de Estado se celebraría a las .

Trump había prometido un rápido fin de la guerra en Gaza durante la campaña electoral estadounidense de 2024 y tras asumir el cargo en enero, pero casi siete meses después del inicio de su mandato, ese objetivo declarado sigue siendo esquivo.

El mandato de Trump comenzó con un alto el fuego que duró dos meses y terminó cuando los ataques israelíes mataron a unos 400 palestinos el 18 de marzo. En las últimas semanas, las imágenes de palestinos hambrientos en Gaza, incluidos niños, han conmocionado al mundo y avivado las críticas a Israel por el deterioro de las condiciones.

Cuando se le preguntó en la cadena Fox News si existe un plan de posguerra para Gaza, Witkoff respondió: "Sí, mañana tenemos una gran reunión en la Casa Blanca, presidida por el presidente, y se trata de un plan muy completo que vamos a elaborar al día siguiente".

No dio más detalles, ni enumeró a los participantes en la reunión.

Cuando se le preguntó si Israel debería hacer algo diferente para poner fin a la guerra y asegurar la liberación de los rehenes, Witkoff dijo: "Creemos que vamos a resolver esto de una manera u otra, sin duda antes de finales de este año".

Witkoff afirmó que Israel estaba abierto a continuar las conversaciones con el grupo miliciano palestino Hamás. Según él, Hamás ha dado señales de estar abierto a un acuerdo.

El devastador ataque de Israel, aliado de Estados Unidos, contra Gaza desde octubre de 2023 ha matado a más de 62.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. También ha provocado una crisis de hambre, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha suscitado acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en tribunales internacionales que Israel niega.

El último derramamiento de sangre en el conflicto palestino-israelí, que dura ya décadas, se desencadenó en octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel, matando a 1200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

(Información de Kanishka Singh y Jasper Ward; edición de Leslie Adler, Lincoln Feast y Michael Perry; editado en español por Irene Martínez)