Trump presidirá una reunión sobre la guerra mientras tanques israelíes rodean la ciudad de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 27 ago (Reuters) -

Tanques israelíes penetraron en una nueva zona de la periferia de la ciudad de Gaza durante la noche, destruyendo casas y obligando a los residentes a huir, según testigos, antes de una reunión sobre la guerra que se espera que presida el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles. Los tanques entraron a última hora del martes en el barrio de Ebad al-Rahman, en el extremo norte de la ciudad de Gaza, y bombardearon casas, lo que hirió a varias personas y obligó a muchas otras, a las que el asalto las había tomado por sorpresa, a adentrarse en la ciudad más grande de Gaza, dijeron los residentes.

"De repente, oímos que los tanques penetraban en Ebad al-Rahman, los sonidos de las explosiones se hicieron cada vez más fuertes y vimos a la gente escapar hacia nuestra zona", dijo Saad Abed, de 60 años, antiguo trabajador de la construcción. "Si no se alcanza una tregua, veremos los tanques frente a nuestras casas", dijo a Reuters a través de una aplicación de chat desde su casa en la calle Jala de la ciudad de Gaza, aproximadamente a un kilómetro del barrio de Ebad al-Rahman.

Israel ha declarado que se prepara para lanzar una nueva ofensiva en la ciudad de Gaza, que describe como el último bastión de Hamás. Alrededor de la mitad de los dos millones de habitantes del enclave viven actualmente allí e Israel ha dicho que se les ordenará evacuar.

Miles de personas ya se han marchado, pero los líderes eclesiásticos de la ciudad dijeron el miércoles que se quedaban allí, ya que abandonar la ciudad de Gaza e "intentar huir hacia el sur sería nada menos que una sentencia de muerte".

"Por esta razón, y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando de todos aquellos que se encuentren en los complejos", decía una declaración conjunta del Patriarcado Ortodoxo Griego y el Patriarcado Latino de Jerusalén.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que Trump presidiría una reunión sobre Gaza en la Casa Blanca el miércoles y añadió que Washington esperaba que la guerra de Israel en el territorio palestino se resolviera a finales de año.

El Departamento de Estado de EEUU dijo por separado que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniría con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, en Washington.

No estaba claro quién estaría presente en la reunión con Trump.

TANQUES SE RETIRAN, LOS BOMBARDEOS CONTINÚAN

Los tanques israelíes se retiraron del borde de la ciudad de Gaza a última hora del miércoles a la zona de Jabalia, donde han estado operando durante meses, aunque continuaron los bombardeos sobre tres de los suburbios orientales de la ciudad: Shejaia, Zeitn y Sabra.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que el fuego israelí había matado al menos a 20 personas, entre ellas una niña de cuatro años, en todo el enclave.

El ejército israelí dijo en un comunicado que sus fuerzas estaban operando en Jabal y en las afueras de la ciudad de Gaza para "desmantelar infraestructuras terroristas y eliminar a terroristas".

El 22 de agosto, el ejército israelí mató a Mahmoud al-Aswad, miliciano de Hamás de alto rango que ejercía de jefe de la inteligencia de seguridad general del grupo en la zona occidental de Gaza. Hamás no ha confirmado su muerte.

En Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una creciente oposición a la guerra. Miles de israelíes se manifestaron el martes en todo el país el fin del conflicto y la liberación de los rehenes que Hamás mantiene en Gaza.

Israel aún no ha respondido públicamente a la última propuesta de alto el fuego de 60 días respaldada por Estados Unidos, que ya había aceptado anteriormente y que Hamás aceptó la semana pasada. La guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes dirigidos por Hamás irrumpieron en Israel, mataron a 1200 personas y tomaron 251 rehenes, según los recuentos israelíes.

La posterior campaña militar de Israel contra Hamás ha matado a más de 62.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. Ha sumido al enclave en una crisis humanitaria, ha desplazado a casi toda su población y ha dejado gran parte del territorio en ruinas.

El miércoles, el Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que 10 personas más habían muerto de desnutrición e inanición, lo que eleva a 313 el número de víctimas mortales por estas causas, entre ellas 119 niños, desde el comienzo de la guerra. Israel cuestiona las cifras de víctimas mortales del Ministerio de Sanidad de la franja gobernada por Hamás. (Información de Nidal al-Mughrabi; Información adicional de Maayan Lubell; edición de Sharon Singleton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)