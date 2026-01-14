Trump presiona a Irán con aranceles que podrían elevar los precios en EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha vuelto a recurrir a su arma diplomática predilecta: los aranceles. Esta vez, para presionar al gobierno de Irán para que ponga fin a su sangrienta represión de las protestas a nivel nacional.

Trump afirmó el lunes en una publicación en redes sociales que impondría un gravamen del 25% a las importaciones desde países que hagan negocios con Irán. Las sanciones podrían perjudicar a la República Islámica al reducir su acceso a bienes extranjeros y aumentar los precios, lo que podría recrudecer las tensiones en un país donde la inflación ya supera el 40%.

Pero los aranceles también podrían tener repercusiones en Estados Unidos, posiblemente elevando los precios por las importaciones de socios comerciales de Irán, como los textiles turcos y las gemas indias, y poniendo en riesgo una frágil tregua comercial que Trump alcanzó el año pasado con China.

La cifra de muertos en las más recientes protestas en Irán superó el miércoles las 2.500, según activistas, mientras el gobierno islamista de línea dura intenta sofocar las manifestaciones en contra de las dificultades económicas y la represión política.

Washington ha ofrecido pocos detalles desde que anunció los nuevos aranceles contra Irán. Por ejemplo, la Casa Blanca no ha dicho si los impuestos se sumarían a los gravámenes de dos dígitos que Trump ordenó el año pasado a casi todos los países del mundo. O si eximiría algunas importaciones de energéticos, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Tampoco está clara la autoridad legal en la que se basa Trump para implementar los aranceles. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977, para justificar sus aranceles del año pasado. Pero empresas y varios estados han acudido a los tribunales con el argumento de que Trump excedió su autoridad. La Corte Suprema está escuchando el caso y podría anular los aranceles de Trump, además de obligarlo a enviar reembolsos a los importadores estadounidenses que los pagaron.

Años de sanciones con el objetivo de frenar el programa nuclear de Irán han dejado al país aislado. Pero aún así realizó transacciones comerciales a nivel internacional por casi 125.000 millones de dólares en 2024, incluidos 32.000 millones con China, 28.000 millones con Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.

Irán importó productos de la Unión Europea por más de 6.000 millones de dólares ese año. La energía domina las exportaciones de Irán. Sus principales importaciones son de oro, granos y teléfonos inteligentes.

El intento de Trump por presionar a Irán probablemente cause daños colaterales. Más prominentemente, sus aranceles podrían echar por la borda sus intentos de mantener una paz comercial con China.

Estados Unidos y China intercambiaron ataques con aranceles de hasta tres dígitos a mediados del año pasado, amenazando con poner fin al comercio entre las dos economías más grandes del mundo y provocando un breve pánico en los mercados globales. Los dos países pasaron el resto del año tratando de desescalar su conflicto comercial, alcanzando una tregua en octubre que redujo los aranceles, puso fin al boicot de China a la soya estadounidense y alivió sus restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras y tecnologías críticas para la fabricación de aviones de combate, robots y otros productos.

Los nuevos aranceles con el objetivo de castigar a Irán afectarían a China debido a sus lazos comerciales con Teherán. Los chinos, por ejemplo, compran entre el 80% y el 90% del petróleo que exporta Irán, según un informe de 2024 de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA por sus iniciales en inglés)..

"La amenaza del presidente Trump de aumentar los aranceles en un 25% contra China y otros socios comerciales debido a lo que sucede en Irán subraya lo frágil que es la tregua comercial entre Estados Unidos y China", dijo Wendy Cutler, exnegociadora comercial de Estados Unidos y actual vicepresidenta en el Asia Society Policy Institute. "Incluso si no termina por implementar el aumento de los aranceles, el daño ya está hecho. Esta amenaza socava la confianza entre Estados Unidos y China, la cual ya se encuentra en un nivel bajo".

Beijing ha dejado en claro que tomaría represalias contra los nuevos aranceles de Trump, tal como lo ha hecho antes. "La posición de China sobre los aranceles es muy clara: no hay ganadores en una guerra de aranceles", dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China el martes. "China defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos".

"Una cosa que puedo garantizar es que si se impone un 25% adicional a China, China definitivamente responderá con otro arancel del 25%", dijo John Gong, profesor en la Universidad de Negocios y Economía Internacional en Beijing.

Desde que las tensiones comerciales con Washington comenzaron a aumentar durante el primer mandato de Trump, las empresas chinas se han alejado de Estados Unidos. El superávit comercial de China se disparó a un récord de casi 1.2 billones de dólares en 2025, dijo el gobierno el miércoles, a pesar de una disminución en las exportaciones a Estados Unidos. Las empresas chinas se han orientado hacia otras regiones como Europa y el sudeste asiático.

"El mercado de Estados Unidos ya no es tan importante para China", dijo Gong. "Definitivamente, podemos responder y tomar represalias si el presidente Trump hace algo como esto".

Para India, la preocupación por los más recientes aranceles de Trump no es lo que sucede con sus operaciones comerciales con Irán, sino su acceso al enorme mercado estadounidense. India envió 1.600 millones de dólares en exportaciones, principalmente arroz, té, azúcar, medicamentos y maquinaria eléctrica, a Irán en 2024, una cantidad insignificante en compración con los 129.000 millones de dólares en bienes y servicios que vendió a Estados Unidos ese año. También está muy por debajo de los casi 15.000 millones de dólares en comercio con Irán antes de la pandemia de coronavirus, después de que India dejó de importar crudo iraní a principios de 2020.

Nueva Delhi ya enfrenta aranceles del 50% de Estados Unidos, como castigo por sus compras de petróleo a Rusia. "El impacto que todos están tomando en cuenta no es en términos del comercio India-Irán, que es mucho más pequeño, sino el impacto en el comercio India-Estados Unidos. Así que obviamente ese mercado está en peligro", dijo Abhijit Mukhopadhyay, economista de la Chintan Research Foundation en Nueva Delhi. Añadió que los textiles y prendas de vestir, las gemas y joyas, y los bienes de ingeniería son probablemente los sectores más vulnerables.

Mukhopadhyay dijo que la más reciente medida de Trump también podría afectar las inversiones de India en Irán, incluido el puerto de Chabahar, que le da a India una ruta comercial hacia Afganistán, Asia Central y Europa, evitando a su rival Pakistán.

Adnan Mazarei, investigador no residente en el Peterson Institute for International Economies, duda que los aranceles sirvan de mucho para frenar la represión del gobierno iraní sobre los manifestantes.

"No creo que esto vaya a tener mucho éxito", dijo Mazarei, ex subdirector del Fondo Monetario Internacional con experiencia en la lucha contra crisis en Oriente Medio. "No cambiarán sus puntos de vista ni sus prácticas sólo por esto. Es un régimen represivo, y está dispuesto a pagar un alto precio en términos de la sangre de su pueblo para mantenerse en el poder".

____

Los periodistas de Associated Press Piyush Nagpal en Nueva Delhi, Huizhong Wu en Bangkok y el productor de video Wayne Zhang en Beijing contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.