Trump presiona a Irán para que llegue a acuerdo "significativo", parece fijar plazo de 10 días

Por Trevor Hunnicutt y Matt Spetalnick

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o sucederán "cosas malas", y pareció fijar un plazo de 10 días antes de que Washington decida tomar medidas.

En medio de una enorme concentración militar estadounidense en Oriente Medio que ha avivado los temores de una guerra más amplia, Trump dijo que las negociaciones con Irán iban bien, pero insistió en que la república islámica debe alcanzar un acuerdo "significativo".

"De lo contrario, sucederán cosas malas", dijo Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a Irán, en la primera reunión de su Junta por la Paz en Washington.

Trump se refirió a los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo en junio y dijo que el potencial nuclear de Irán había sido "diezmado", añadiendo que "quizás tengamos que dar un paso más, o quizás no".

"Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días", señaló, sin dar más detalles.

Las amenazas de Estados Unidos de bombardear a Irán, con ambas partes muy distanciadas en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, han provocado un alza de los precios del petróleo, y el jueves una corbeta de guerra rusa se unió a las maniobras navales iraníes previstas en el golfo de Omán, una ruta marítima vital para la energía mundial.

Los negociadores iraníes y estadounidenses se reunieron el martes y el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán, Abás Araqchi, dijo que habían acordado unos "principios rectores". Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó el miércoles que ambas partes seguían distanciadas en algunas cuestiones.

Trump dijo que "se están manteniendo buenas conversaciones" y un funcionario estadounidense de alto rango dijo que Irán presentaría una propuesta por escrito sobre cómo abordar las preocupaciones de Estados Unidos.

Trump pidió a Teherán que se una a Estados Unidos en el "camino hacia la paz".

"No pueden tener armas nucleares, es muy sencillo", sostuvo. "No puede haber paz en Oriente Medio si ellos tienen armas nucleares".

Irán se ha resistido a hacer concesiones importantes sobre su programa nuclear, aunque insiste en que tiene fines pacíficos. En el pasado, Estados Unidos e Israel han acusado a la república islámica de tratar de desarrollar una bomba nuclear.

El jueves, Rusia advirtió contra una "escalada de tensión sin precedentes" en torno a Irán e instó a la moderación ante el aumento de la presencia militar estadounidense en la región, que, según un funcionario estadounidense de alto rango, debería completarse a mediados de marzo. (Reporte de las redacciones de Reuters en Dubái y Moscú; reportaje adicional de Steve Holland en Washington; redacción de Angus McDowall; editado en español por Daniela Desantis y Ricardo Figueroa)