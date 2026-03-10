Trump presiona a los republicanos para que impongan restricciones al voto antes de las elecciones

Por David Morgan y Nandita Bose

DORAL, Estados Unidos, 10 mar (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió directamente a los parlamentarios republicanos el lunes y les instó a promulgar nuevas restricciones electorales radicales como forma de "garantizar" la victoria en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, afirmando que se negaría a promulgar nuevas leyes hasta que lo hicieran.

La ley "SAVE America" impondría nuevas restricciones al voto, entre ellas la obligación de presentar una prueba de ciudadanía para poder registrarse como votante. Esta ley surgió hace dos años en respuesta a las falsas afirmaciones de Trump de que personas que se encontraban irregularmente en el país estaban votando en las elecciones estadounidenses.

"Garantizará las elecciones de mitad de mandato. Si no lo consiguen, habrá grandes problemas, en mi opinión", dijo Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes reunidos en su club de golf Doral, en Miami, para discutir la agenda legislativa del presidente.

El Partido Republicano de Trump se encamina hacia la temporada de campaña con contratiempos políticos, y los analistas dicen que podría tener dificultades para mantener su escasa mayoría en la Cámara de Representantes, mientras los demócratas aprovechan el descontento de los votantes con la economía.

"No voy a firmar nada hasta que esto se apruebe", dijo Trump. "Si les lleva seis meses, estoy a favor de no aprobar nada".

La legislación exigiría a los estadounidenses que demostraran su ciudadanía al registrarse para votar y que mostraran un documento de identidad con fotografía antes de emitir su voto. También restringiría el uso de las papeletas por correo.

Ya es ilegal que quienes no son ciudadanos voten en las elecciones federales. Grupos independientes de izquierda y derecha, así como funcionarios electorales estatales, han constatado que este tipo de votaciones son extremadamente raras.

Los demócratas afirman que la legislación tiene por objeto suprimir votos y socavar sus posibilidades de hacerse con el control de la Cámara de Representantes en noviembre. Los defensores de la democracia afirman que la legislación podría perpetuar las dudas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses y el resultado de las elecciones de mitad de mandato.

La Cámara de Representantes aprobó el mes pasado la ley "SAVE America", pero Trump quiere que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, la revise para añadir prohibiciones a las mujeres trans en los deportes femeninos y a la cirugía trans para niños, argumentando que así será más fácil que se apruebe en el Congreso.

La última versión sigue en el Senado. Según la actual regla de obstruccionismo del Senado, se necesitarían 60 votos para aprobarla. Pero los republicanos solo tienen una mayoría de 53 escaños frente a 47.

El discurso de Trump ignoró el aumento de los costes energéticos debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, lo que ha inquietado a los legisladores republicanos en un momento en que los votantes ya están frustrados con la gestión de Trump del coste de la vida.

Sin embargo, el mandatario instó a los republicanos a abordar las preocupaciones sobre la asequibilidad, impulsando una legislación que codifique sus políticas para reducir los precios de los medicamentos y limitar la participación de los inversores institucionales en el sector inmobiliario.

Los republicanos son muy conscientes de que la accesibilidad económica, especialmente en materia de sanidad y vivienda, es la cuestión primordial para los votantes en noviembre. Pero los demócratas tienen una ligera ventaja sobre los republicanos en la cuestión del coste de la vida, según la encuesta de Reuters/Ipsos. (Reporte de David Morgan y Nandita Bose; edición de Scott Malone, Howard Goller y Stephen Coates; editado en español por Tomás Cobos)