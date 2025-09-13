Trump presiona a países de la OTAN para que frenen las compras de petróleo ruso
- 1 minuto de lectura'
13 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el sábado una carta a los países de la OTAN en la que les insta a dejar de comprar petróleo ruso y a imponer importantes sanciones a Rusia para poner fin a su guerra en Ucrania.
"Estoy listo para imponer grandes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado, y comenzado, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia", dijo en una publicación en las redes sociales.
Propuso que la OTAN, como grupo, imponga aranceles del 50% al 100% a China para debilitar su control económico sobre Rusia.
Esto sigue a las amenazas anteriores de Trump de imponer sanciones a Moscú y sanciones secundarias a los países que compran su petróleo, como China e India, si no se hacen progresos para poner fin a la guerra en Ucrania.
El presidente ha impuesto un arancel adicional del 25% a los productos indios, citando sus continuas importaciones de petróleo ruso, pero no ha tomado medidas similares contra China. (Reporte de Bipasha Dey en Bengaluru, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Cómo operaban las cajeras de un supermercado de La Plata denunciadas por estafa
- 2
¿Cuáles son los barrios de Caba donde más bajó el precio de las propiedades en septiembre 2025?
- 3
Abierto del Jockey Club: Curtis Pilot, el patrón que se da el gusto de jugar con tres 10 de handicap
- 4
La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos