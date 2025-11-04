Trump: prestaciones SNAP de asistencia alimentaria sólo comenzarán cuando reabra el Gobierno de EE. UU.

WASHINGTON, 4 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los beneficios de asistencia alimentaria para los pobres se entregarán solo cuando termine el cierre del Gobierno federal, a pesar de una orden judicial que exige a su administración hacer los pagos antes del miércoles.

Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) "se darán sólo cuando los demócratas de izquierda radical abran el gobierno, lo que pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Un estancamiento de 35 días sobre la financiación del Gobierno entre la mayoría republicana y los demócratas en el Congreso ha comprometido los beneficios para casi 7 millones de estadounidenses de bajos ingresos.

Un tribunal federal de Rhode Island ordenó el sábado a la administración Trump realizar los pagos completos de los beneficios de ayuda alimentaria para el lunes, o pagos parciales para el miércoles, al tiempo que reconoció el "daño irreparable" que existe sin su abono oportuno.

La administración Trump puso el lunes a disposición 450 millones de dólares en ingresos arancelarios para un programa de nutrición infantil en peligro por el cierre del Gobierno federal, según los registros de financiación federal.

No obstante, afirmó en una presentación judicial que no recurrirá a esos fondos para los 4.000 millones de dólares necesarios para financiar completamente los beneficios de SNAP de noviembre. (Reporte de Katharine Jackson y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)