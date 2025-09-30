Trump presume de la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

LA NACION

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Washington tiene el "mejor" arsenal nuclear y el más "nuevo" del mundo, presumiendo de superioridad ante países como Rusia o China tras recordar el despliegue a principios de dos submarinos nucleares cerca de las costas rusas.

El magnate ha recordado durante un encuentro con militares en la ciudad de Quantico, en el estado de Virginia, el despliegue de los dos submarinos nucleares tras los comentarios "incendiarios" del expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad.

"Recientemente Rusia nos ha amenazado un poco y he enviado un submarino nuclear. El arma más legal jamás fabricada", ha explicado, agregando que "es imposible de detectar" y que Washington lleva "25 años de ventaja" a Moscú y Pekín en esta cuestión.

Trump ha advertido que aunque ambos países están por debajo de Estados Unidos en términos de arsenal nuclear "en cinco años estarán igualados".

"Francamente, si llega a usarse, tenemos más que nadie. Lo tenemos mejor, más nuevo, pero es algo en lo que ni siquiera queremos pensar", ha asegurado.

