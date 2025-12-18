Trump presume de logros en su discurso navideño pese a la caída en las encuestas

Por Steve Holland, Jeff Mason y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

En un inusual discurso nocturno desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el miércoles de sus logros y culpó a su predecesor demócrata de la escalada de los precios al consumo, mientras su partido se prepara para unas duras elecciones de mitad de mandato el próximo año.

"Hace once meses, heredé un desastre y lo estoy arreglando", dijo Trump en un discurso que duró menos de 20 minutos y que pronunció a un ritmo sorprendentemente rápido.

El presidente republicano, que suele protestar porque no se le reconoce el mérito de sus logros, ofreció pocas iniciativas políticas nuevas para hacer frente a los elevados costes.

El discurso, en cambio, se pronunció con un marcado sentimiento de agravio, y Trump se quejó de la invasión de inmigrantes, los delitos violentos y los derechos de los transexuales en la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, decorada con motivos navideños.

Culpó al expresidente Joe Biden, a anteriores acuerdos comerciales, a los inmigrantes y a lo que describió como un sistema corrupto.

Al mismo tiempo, Trump alabó el trabajo de su Gobierno este año en diferentes temas como la reducción de los cruces fronterizos y la bajada de los precios de algunos productos. También prometió que la nación será más fuerte el próximo año.

Entre las pocas iniciativas políticas, Trump anunció que su Gobierno enviaría un "dividendo guerrero" de US$1.776 a 1,45 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses la próxima semana. También respaldó una propuesta republicana de enviar dinero en efectivo directamente al público para compensar el coste de los seguros de salud en lugar de proporcionar subsidios a través de la Ley de Asistencia Asequible. Esa propuesta aún no ha recibido suficiente apoyo en el Congreso.

"Quiero que el dinero vaya directamente a la gente para que puedan comprar sus propios seguros sanitarios", dijo Trump. "Los únicos perdedores serán las compañías de seguros."

Sorprendentemente, dedicó poco tiempo a abordar los asuntos exteriores, un tema que ocupó gran parte de su primer año de vuelta al cargo. Hizo una referencia de pasada a la guerra de Gaza, pero no mencionó la guerra de Ucrania ni el conflicto en ciernes con .

TRUMP SACA MALA NOTA EN ECONOMÍA

El discurso ofreció al presidente la oportunidad de abordar las preocupaciones de la gente sobre la asequibilidad, una cuestión a la que Trump se ha referido repetidamente como un engaño demócrata.

Aunque echó la culpa a la presidencia de Biden, Trump admitió que los precios siguen siendo altos, pero argumentó que la nación estaba "preparada" para un auge económico.

"Estoy bajando esos precios altos y lo estoy haciendo muy rápido", dijo.

Prometió que las condiciones mejorarían en el próximo año, señalando sus políticas fiscales, aranceles y planes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Ese calendario sería una buena noticia para los compañeros republicanos de Trump, que buscan mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre del año que viene. Casi un año antes de las elecciones, los demócratas ya están destacando las preocupaciones sobre la asequibilidad y las diferencias sobre la política sanitaria.

Trump hizo campaña sobre la economía, aprovechando eficazmente la alta inflación de la presidencia de Biden para vencer a la ex vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del año pasado.

Como presidente, las políticas arancelarias de Trump este año han creado incertidumbre y han elevado los precios en una economía que lleva casi un año bajo la supervisión de su Gobierno, y Trump, como Biden antes que él, ha intentado convencer estadounidenses de que la economía está en buen estado.

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos del martes mostró que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que Trump ha manejado la economía.

Tras el discurso, los demócratas afirmaron que Trump había ofrecido a los estadounidenses pocas soluciones a sus preocupaciones.

El senador Mark Warner, de Virginia, calificó el discurso de "triste intento de distracción", mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, posible aspirante a la presidencia en 2028, se limitó a publicar la palabra "Yo", en referencia a Trump, más de 700 veces.

(Información de Jeff Mason y Steve Holland; redacción de James Oliphant; edición de Colleen Jenkins, Paul Thomasch y Deepa Babington; edición en español de María Bayarri Cárdenas)