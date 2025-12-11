Trump prevé una gran inversión de EE. UU. en Rusia y restablecer el flujo de petróleo a Europa

MOSCÚ, 11 dic (Reuters) -

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Ucrania incluye propuestas para restablecer los flujos de energía rusa a Europa, importantes inversiones estadounidenses en tierras raras y energía rusas, y aprovechar los activos soberanos rusos congelados, según el Wall Street Journal.

Según el diario, los planes se detallan en los apéndices de las propuestas de paz entregadas a los homólogos europeos en las últimas semanas.

Incluyen un plan para que las empresas financieras estadounidenses y otras empresas aprovechen US$200.000 millones de activos soberanos rusos congelados para proyectos en Ucrania, incluido un nuevo centro de datos de gran envergadura alimentado por la central nuclear de Zaporiyia, ahora controlada por las fuerzas rusas, según el periódico.

Las empresas estadounidenses invertirían en sectores estratégicos rusos, como la extracción de tierras raras y las prospecciones petrolíferas en el Ártico, al tiempo que se restablecerían los flujos energéticos rusos hacia Europa Occidental y el mundo, añadía.

Según el periódico, un representante europeo no identificado comparó los acuerdos energéticos ruso-estadounidenses propuestos con una versión económica de la conferencia de Yalta de 1945.

En esa reunión, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, se repartieron sus esferas de interés en Europa.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de enfrentamientos entre los separatistas apoyados por Rusia y las tropas ucranianas en el Dombás, formado por las regiones de Donetsk y Lugansk. (Información de Guy Faulconbridge; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)