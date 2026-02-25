Trump proclama una "edad de oro" en el discurso sobre el estado de la Unión

Por Katharine Jackson y Joseph Ax

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió de haber inaugurado "la edad de oro de Estados Unidos" en su discurso sobre el estado de la Unión el martes, tratando de proyectar un aura de éxito a ‌pesar de la caída de sus índices de aprobación y ‌la creciente ⁠frustración de los votantes ante las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Atendiendo a las peticiones de los parlamentarios republicanos, preocupados por la posibilidad de perder la mayoría en el Congreso este año, Trump dedicó la primera hora de su discurso televisado a la economía, afirmando que había frenado la inflación, llevado al mercado bursátil a ​máximos históricos, firmado recortes ⁠fiscales radicales y reducido ⁠los precios de los medicamentos.

Sin embargo, no quedó claro si su optimista valoración calmaría la ira de los estadounidenses por el coste de la vida. Trump intentó culpar a su predecesor ​demócrata, Joe Biden, de los altos precios, pero las encuestas de opinión muestran que los votantes responsabilizan a Trump de no haber hecho más para aliviar la crisis de la asequibilidad ‌después de haber hecho mucha campaña sobre ello.

"Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte ​que nunca", dijo Trump tras subir al estrado entre vítores de "EEUU, EEUU" de sus ​compañeros republicanos en el Congreso, con decenas de asientos vacíos en el lado demócrata, lo que recuerda que muchos parlamentarios se saltaron el discurso para asistir a manifestaciones contra Trump en el exterior.

El discurso anual ante el Congreso ocurrió en un momento delicado para la presidencia de Trump, con las encuestas mostrando que la con su actuación, la creciente inquietud por Irán y el fracaso de su emblemática política arancelaria después de que la Corte Suprema de EEUU anulara la mayoría de sus impuestos a las importaciones.

Durante gran parte del discurso, Trump se mostró inusualmente disciplinado, ciñéndose en su mayor parte a sus comentarios preparados y evitando sus habituales digresiones de flujo ​de conciencia. Sin embargo, mostró su lado más beligerante al hablar de su campaña contra la inmigración, intercambiando insultos a gritos con varios parlamentarios demócratas.

La antigua estrella de programas de telerrealidad aportó mucho espectáculo al evento. En un momento dado, se jactó de todas las "victorias" que EEUU ha ⁠experimentado durante su mandato, antes de presentar a otros ganadores: los miembros del equipo masculino de hockey sobre hielo, que entraron en la cámara luciendo las medallas de oro que ganaron el domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Dijo que el portero ‌del equipo, Connor Hellebuyck, recibiría la Medalla Presidencial de la Libertad, una de las seis medallas entregadas a varios invitados con la fanfarria típica de Trump.

El discurso del presidente Trump, de 79 años, duró aproximadamente una hora y 47 minutos, batiendo el récord que él mismo estableció el año pasado como el discurso presidencial más largo ante el Congreso.

NINGUNA CLARIDAD SOBRE IRÁN

Aunque Trump afirmó que la inflación está "cayendo en picado", los precios de los alimentos, la vivienda, los seguros y los servicios públicos siguen siendo bastante más altos que hace unos años. Los nuevos datos publicados el viernes mostraron que la economía se ralentizó más de lo esperado en el último trimestre, mientras que la inflación se aceleró.

Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que solo el 36% de los estadounidenses aprueba su gestión de la economía. Los demócratas esperan arrebatar el control de ‌ambas cámaras del Congreso a los republicanos en noviembre, cuando se renueven los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 escaños del Senado.

La gobernadora de Virginia, Abigail ⁠Spanberger, una demócrata cuya decisiva victoria en noviembre fue una primera señal de alerta para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato, dio la respuesta oficial de su ‌partido y criticó a Trump por abandonar a los estadounidenses con dificultades.

"¿Está el presidente trabajando para que la vida sea más asequible para usted y su familia?", dijo. "Todos ⁠sabemos que la respuesta es no".

Trump, que atacó a la Corte Suprema en términos personales tras la decisión sobre los aranceles del viernes, ⁠se contuvo el martes y estrechó la mano de los cuatro jueces presentes al entrar en la sala. Calificó la sentencia de "desafortunada", pero argumentó que, en última instancia, tendría poco impacto en su política comercial.

No habló de la inteligencia artificial, en un momento en que esta tecnología está impulsando tanto el mercado bursátil como la creciente preocupación de los trabajadores por la amenaza que supone para la seguridad laboral. Dedicó poco tiempo a la política exterior, a pesar de que ha centrado gran parte de sus energías en el cargo en asuntos internacionales.

Trump volvió a afirmar que "puso fin" a ocho guerras, lo cual es una exageración, ‌y apenas mencionó Ucrania, a pesar de que el martes se cumplía el cuarto aniversario ​de la invasión rusa. No habló de China, el principal rival económico de EEUU, ni de Groenlandia, el territorio semiautónomo danés que ha amenazado con anexionar.

Tampoco ofreció claridad sobre sus planes para Irán, ante indicios de que se acerca poco a poco a un conflicto militar con Teherán.

"Mi preferencia es resolver este problema por la vía diplomática", dijo. "Pero hay una cosa clara: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, que lo es con diferencia, tenga armas nucleares". (Información de Katharine Jackson y Joseph ‌Ax en Washington; información adicional de Steve Holland y Daphne Psaledakis; redacción de Joseph Ax y Andy Sullivan; edición de Colleen Jenkins y Howard Goller; edición en español de María Bayarri Cárdenas)