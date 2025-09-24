Trump promete a los líderes árabes que no dejará que Israel se anexione Cisjordania, según Politico

NACIONES UNIDAS, 24 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió a los líderes árabes que no permitiría que Israel se anexionara el territorio ocupado de Cisjordania, informó Politico el miércoles, basándose en seis personas familiarizadas con el asunto.

Dos personas describieron a Trump como firme en el tema durante su reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, informó Politico.

Otras dos personas familiarizadas con el asunto, informó Politico, dijeron que el equipo de EEUU presentó un libro blanco que esboza el plan del Gobierno de Trump para poner fin a la guerra de Gaza, incluyendo la promesa contra la anexión de Cisjordania.

Israel ha suscitado la condena mundial por su conducta militar en Gaza, que ha causado una gran destrucción y donde han muerto más de 65.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. Un observatorio mundial del hambre afirma que parte del territorio sufre hambruna. (Información de Doina Chiacu; edición de Caitlin Webber; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)