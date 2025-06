Trump promete apoyo a universidades históricamente negras, pero recorta programas de diversidad

Al igual que muchos de sus predecesores, el presidente Donald Trump ha afirmado la importancia de las universidades y colegios históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés), elogiándolos como un camino hacia carreras y una vida mejor para los estudiantes en Estados Unidos.

A medida que amenaza con cortar la financiación federal de las escuelas, algunas universidades han cerrado sus oficinas de diversidad y han cancelado otros programas para apoyar a los estudiantes de color. Para las HBCU, el momento recuerda hace décadas, cuando las universidades negras se vieron obligadas a argumentar que la segregación escolar era incorrecta, al tiempo que necesitaban mantener el apoyo gubernamental para sus instituciones, dijo Marybeth Gasman, profesora de la Universidad de Rutgers que ha estudiado la historia de las HBCU. Los líderes de las universidades negras “no quieren que las HBCU estén bajo el paraguas de la DEI, pero no conozco a ningún presidente de HBCU que esté de acuerdo con la forma en que Donald Trump está desmantelando los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión”, dijo. El gobierno de Trump ha recortado subvenciones federales para la investigación en varias universidades, presionándolas para que cumplan con su agenda. Desde que la Universidad de Harvard rechazó las exigencias de la administración para realizar cambios en sus políticas y liderazgo, el gobierno ha recortado US$2600 millones en financiamiento, lo que la escuela de la Ivy League ha descrito como represalia. En una entrevista realizada en abril, Trump dijo a NewsNation que las universidades y colegios negros no deberían preocuparse por perder su financiamiento. La representante de Alabama Terri Sewell, vicepresidenta del caucus de HBCU de la Cámara de Representantes, dijo que, durante mucho tiempo, las universidades han recibido apoyo bipartidista. Pero afirmó que habrá una nueva vigilancia a su apoyo federal, a la luz del historial de la administración en programas que sirven a minorías. Sewell, de tendencia demócrata, dijo que también es alarmante ver cómo el gobierno actúa para desmantelar el Departamento de Educación. “Estaremos luchando ferozmente contra eso y haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestras HBCU reciban el dinero que merecen”, dijo Sewell. Añadió que el Caucus Negro del Congreso presta mucha atención al plan de financiamiento de los republicanos para un programa que apoya a 19 HBCU a través del Departamento de Agricultura. Williams, del Fondo Universitario Thurgood Marshall, dijo que las HBCU han superado todas las expectativas de las oportunidades que han brindado a los estudiantes subrepresentados. Dijo que agradece el apoyo de la administración, pero cuando se le preguntó sobre las acciones del gobierno contra las iniciativas de diversidad, afirmó que la administración tiene desafíos que está enfrentando. “El trabajo duro da frutos y la educación da frutos. Por eso, estas instituciones son tan importantes para este país”, dijo. “Nos complació saber que, en las realidades de esos otros desafíos con los que lidiamos ahora, en términos de lo que la administración maneja en relación con sus prioridades, se reconoce la importancia de lo que estas instituciones han hecho por el país y continuarán haciendo de manera muy deliberada”. ___ Los periodistas de AP Collin Binkley y Matt Brown en Washington contribuyeron a este despacho. ___ La cobertura de temas educativos de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.