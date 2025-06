Trump promete aumentar aranceles al acero y aluminio desde el miércoles. Esto es lo que sabemos

NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido aumentar casi todos sus aranceles sobre el acero y el aluminio extranjeros a un 50% desde el miércoles, una medida que afectará a empresas de diversos sectores y que seguramente aumentará los precios para los consumidores.

El acero y el aluminio fabricados en el extranjero se utilizan en productos domésticos como latas de sopa y clips para sujetar hojas de papel, así como en artículos de alto costo como refrigeradores de acero inoxidable y automóviles. Los economistas advierten que los últimos aranceles apretarán significativamente los bolsillos tanto de las empresas como de los compradores.

Esto es lo que sabemos.

¿Cuál es la actual tasa arancelaria sobre el acero y el aluminio?

Las importaciones de acero y aluminio actualmente están gravadas al 25%, una tasa que ambos metales han enfrentado de manera general desde el 12 de marzo, cuando entró en vigor la orden de Trump de eliminar las exenciones sobre el acero y aumentar la tasa sobre el aluminio con respecto a los aranceles que había impuestos previamente en 2018.

Esa tasa está a punto de duplicarse. En una proclama emitida el martes, Trump confirmó que Estados Unidos comenzará a gravar casi todas las importaciones de acero y aluminio al 50% después de la medianoche del miércoles. No obstante, el acero y el aluminio del Reino Unido continuarán siendo gravados al 25% debido a un reciente acuerdo comercial.

¿Por qué Trump aumentó estos aranceles?

Trump dice que se trata de proteger la industria estadounidense. Reiteró ese argumento el viernes, cuando anunció por primera vez el arancel del 50% durante una visita a trabajadores del acero en Pensilvania, donde también discutió una "asociación planificada" entre US Steel, de Estados Unidos, y Nippon Steel, de Japón.

En su discurso en la planta Mon Valley Works–Irvin de US Steel, en los suburbios de Pittsburgh, Trump dijo que el aumento de aranceles "protegería aún más la industria del acero en Estados Unidos". Poco después, adoptó el mismo tono al compartir planes para también aumentar los aranceles sobre el aluminio importado.

En la proclama del martes, Trump afirmó que los aranceles más altos asegurarían que el acero y el aluminio importados "no amenacen con perjudicar la seguridad nacional".

"A mi juicio, los mayores aranceles contrarrestarán de manera más efectiva a los países extranjeros que continúan enviando acero y aluminio de bajo precio y en exceso a Estados Unidos", dijo en la proclama.

¿Cómo está respondiendo la industria?

Aunque algunos analistas han acreditado a los aranceles impuestos por Trump durante su primer mandato el fortalecimiento de la producción nacional de acero y aluminio, muchos otros han advertido que nuevos impuestos drásticos pueden dificultar que la industria se ajuste.

Algunas organizaciones que representan a los trabajadores metalúrgicos también señalan que los aranceles no son la única solución necesaria para impulsar la manufactura en Estados Unidos.

"Si bien los aranceles, utilizados estratégicamente, son una herramienta valiosa para equilibrar las balanzas, es esencial que también busquemos reformas más amplias de nuestro sistema comercial global", dijo en un comunicado David McCall, presidente internacional del sindicato United Steelworkers. Se debe trabajar "en colaboración con aliados de confianza" como Canadá —el principal exportador de acero y aluminio a Estados Unidos— para ayudar a "contener a los malos actores", añadió.

Matt Meenan, vicepresidente de asuntos externos de la Asociación del Aluminio, agregó que el grupo comercial "aprecia el enfoque del presidente Trump en fortalecer la industria del aluminio de Estados Unidos", pero que "los aranceles por sí solos no aumentarán la producción primaria de aluminio en Estados Unidos".

"También necesitamos una política comercial y de aranceles congruente y predecible para planificar la inversión actual y futura", dijo Meenan.

¿Qué productos podrían verse afectados por aranceles más altos sobre el acero y el aluminio?

Varias empresas que dependen del acero y el aluminio fabricados en el extranjero ya han comenzado a sentir los impactos de los aranceles impuestos previamente por Trump, pero los nuevos incrementos podrían elevar aún más los costos.

El acero y el aluminio se utilizan en productos como lavadoras, aparatos electrónicos y automóviles. Gran parte de la industria automotriz depende de una cadena de suministro global, e incluso si no vas a comprar un vehículo nuevo, las reparaciones podrían involucrar piezas que utilizan importaciones de cualquiera de los metales, lo que aumentará los costos generales de mantenimiento.

En los supermercados, el acero y el aluminio son omnipresentes en el empaque de muchos alimentos, como latas de atún, sopa y nueces. Los expertos advierten que aumentar los impuestos de importación sobre estos materiales podría llevar a precios más altos en los comestibles en general, lo que tensará aún más los bolsillos de los consumidores. Los aranceles sobre el aluminio y el acero también tienen implicaciones más amplias para la construcción y el transporte en su conjunto, ya que muchas partes y materiales están hechos con estos metales. Los economistas advierten además sobre impactos colaterales. Incluso si un producto no está directamente empaquetado en acero o aluminio, podría haber costos más altos para fabricar el estante en el que se vende, por ejemplo, o el camión utilizado para transportarlo a la tienda. Y todo eso podría repercutir en el consumidor en el futuro. Si la competencia extranjera es eliminada debido a estos nuevos aranceles, los productores de acero y aluminio de Estados Unidos también podrían encontrar espacio para aumentar sus propios precios. Como resultado, incluso las empresas que no compran estos metales extranjeros podrían terminar pagando más. Los precios del acero ya han subido 16% desde que Trump asumió la presidencia a mediados de enero, según el Índice de Precios al Productor elaborado por el gobierno. En marzo de 2025, el acero costaba US$984 por tonelada métrica en Estados Unidos, significativamente más que en Europa (US$690) o en China (US$392), según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

¿Habrá alguna excepción?

La nueva tasa de aranceles del 50% se aplicará a casi todo el acero y el aluminio que ingrese a Estados Unidos desde otros países, pero el Reino Unido, que recientemente alcanzó un acuerdo comercial con Estados Unidos, será una excepción. El Reino Unido dijo que, como parte del acuerdo comercial alcanzado el 8 de mayo, Estados Unidos había acordado eliminar sus aranceles actuales del 25% sobre el acero y el aluminio británicos hasta cero. Esa exención aún no había entrado en vigor en las semanas siguientes, pero en su proclama emitida el martes, Trump reconoció que era "necesario y apropiado" implementar el acuerdo, y "en consecuencia proporcionaría un trato diferente" para estos metales provenientes del Reino Unido. Según la proclama de Trump, el arancel sobre el acero y el aluminio británicos ahora se mantendrá en el 25%, pero esas tasas podrían ajustarse a partir del 9 de julio si el gobierno de Estados Unidos determina que el Reino Unido no ha cumplido con el acuerdo marco. Los aumentos planeados por Trump para los aranceles sobre el acero y el aluminio para el resto del mundo podrían provocar represalias de sus socios comerciales. En respuesta a los aranceles impuestos sobre estos metales a principios de año, por ejemplo, la Unión Europea previamente delineó contramedidas. El bloque de 27 naciones luego retrasó esas acciones hasta el 14 de julio para facilitar negociaciones, pero el lunes indicó que estaba preparando una lista de medidas para implementar si se desmorona un acuerdo comercial con Estados Unidos. ___ Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless en Londres, y Josh Boak y Michelle Price en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.