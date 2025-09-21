Trump promete defender Polonia y los países bálticos de Rusia

Madrid, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su país defenderá a Polonia y a los países bálticos en caso de una escalada bélica con Rusia.

Trump ha sido preguntado por si defendería a estos cuatro países si el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue con la escalada, a lo que el mandatario estadounidense ha respondido que "Sí. Lo haría. Lo haría".

También ha sido interrogado por el reciente incidente en el que tres cazas rusos penetraron durante doce minutos en espacio aéreo de Estonia. "No nos gusta", ha apuntado.

Trump ha realizado estos comentarios durante su desplazamiento a Arizona para asistir al funeral del comentarista de extrema derecha Charlie Kirk, asesinado durante un acto público el pasado 10 de septiembre.