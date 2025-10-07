Trump promete equidad comercial para Canadá, no se compromete con el TMEC

Por Maria Cheng y Andrea Shalal

WASHINGTON, 7 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump prometió el martes tratar a Canadá de manera justa en las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses a sus productos, pero se mostró menos comprometido con un acuerdo comercial continental que también incluye a México.

"Creo que van a salir muy contentos", dijo Trump, refiriéndose a Canadá, en declaraciones en el Salón Oval antes de una reunión con el primer ministro Mark Carney para hablar de comercio. "Vamos a tratar a la gente de forma justa. Especialmente vamos a tratar a Canadá con justicia".

Carney, que realiza su segunda visita a la Casa Blanca en cinco meses, se encuentra bajo una creciente presión para abordar los aranceles estadounidenses sobre el acero, los automóviles y otros bienes que están perjudicando a la economía de Canadá.

Carney respondió inicialmente a los aranceles impulsando un acuerdo comercial y de seguridad separado con Estados Unidos, pero a medida que las conversaciones mostraban problemas, cambió su atención a una revisión del acuerdo de libre comercio TMEC prevista para el próximo año.

"Podemos renegociarlo, y eso sería bueno, o podríamos hacer tratos diferentes", dijo Trump. "Podríamos hacer tratos que sean mejores para cada uno de los países".

Al ser consultado por su preferencia, respondió: "Me da igual. Quiero hacer lo que sea el mejor acuerdo para este país, y también teniendo muy presente a Canadá".

Canadá envía el 75% de todas sus exportaciones a Estados Unidos y es particularmente vulnerable a las medidas comerciales de su vecino del sur.

"Hay áreas en las que competimos, y es en esas áreas donde tenemos que llegar a un acuerdo que funcione. Pero hay más áreas en las que somos más fuertes juntos, y en eso estamos centrados", dijo Carney.

Un funcionario del Gobierno canadiense y varios analistas restaron importancia a las posibilidades de un acuerdo comercial inminente con Trump y dijeron que el hecho de que continúen las conversaciones debe considerarse un éxito para Carney. (Reporte de Maria Cheng; información adicional de Steve Holland y Katharine Jackson en Washington y David Ljunggren en Ottawa; Editado en español por Javier Leira)