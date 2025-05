trump promete fortalecer los lazos con los emiratos árabes unidos

(Actualiza con citas)

ABU DABI, 15 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el jueves a fortalecer los lazos de Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos, en una visita al país del Golfo en la que espera profundizar en la cooperación en materia de inteligencia artificial.

Trump inició una visita a los Emiratos Árabes Unidos en la última etapa de una gira por los países ricos del Golfo tras elogiar los planes de Doha de invertir 10.000 millones de dólares en una instalación militar estadounidense durante un viaje a Qatar.

"No tengo ninguna duda de que la relación será cada vez mayor y mejor", dijo Trump en una reunión con el presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

"Su maravilloso hermano vino a Washington hace unas semanas y nos habló de su generosa declaración en cuanto a los 1,4 billones", dijo Trump, refiriéndose a una promesa de EAU de invertir 1,4 billones de dólares en Estados Unidos en 10 años.

Trump se refería al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, hermano del jeque Mohamed, asesor de seguridad nacional de EAU y presidente de dos de los fondos soberanos de Abu Dabi.

"Y todo lo que puedo decir es muchas gracias", añadió Trump. "Trabajaremos muy duro para merecerlo".

El jeque Mohamed dijo a Trump que EAU estaba "deseoso de continuar y fortalecer esta amistad en beneficio de los dos países y pueblos", y añadió a Trump: "su presencia aquí hoy, su excelencia, el presidente, confirma que este interés es mutuo"

Trump fue recibido en Abu Dabi por el presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien visitó la Gran Mezquita Jeque Zayed para admirar sus impresionantes minaretes y cúpulas blancas a la luz de la tarde.

"Es tan hermosa", dijo Trump a la prensa al interior de la mezquita, que, según dijo, estuvo cerrada durante todo el día. "Es la primera vez que la cierran. Es en honor de Estados Unidos. Mejor que en honor a mí. Vamos a dárselo al país. Es un gran homenaje".

Los dirigentes emiratíes quieren la ayuda de Estados Unidos para convertirse en un líder mundial en la IA. Washington alcanzó un acuerdo preliminar con EAU para permitirle importar 500.000 de los chips de IA más avanzados de Nvidia al año a partir de este año, informó Reuters el miércoles.

El acuerdo impulsaría la construcción en EAU de centros de datos vitales para el desarrollo de modelos de IA. Sin embargo, el pacto generó inquietud en materia de seguridad nacional entre sectores del Gobierno estadounidense y los términos podrían cambiar, según las fuentes.

Durante la gira de cuatro días de Trump por la región se han firmado importantes acuerdos comerciales, como la compra por parte de Qatar Airways de hasta 210 aviones Boeing de fuselaje ancho, un compromiso de 600.000 millones de dólares de Arabia Saudita para invertir en Estados Unidos y 142.000 millones de dólares en ventas al reino.

El viaje también ha traído consigo un aluvión de actos diplomáticos. Trump dijo en Qatar que Estados Unidos está muy cerca de cerrar un pacto nuclear con Irán, y que Teherán había aceptado "más o menos" los términos.

También anunció la eliminación de las sanciones impuestas desde hace tiempo a Siria y posteriormente se reunió con el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, a quien instó a establecer lazos con Israel, viejo enemigo de Damasco.

Trump ha hecho de la mejora de los lazos con algunos países del Golfo Pérsico un objetivo clave de su gobierno. Si todos los acuerdos de chips propuestos se concretan, la región se convertiría en un tercer centro de poder en la competencia mundial por la IA después de Estados Unidos y China.

Trump comparó su visita a Arabia Saudita con la de su predecesor en 2022, cuando Joe Biden chocó los puños con el príncipe heredero saudí.

"Estreché más manos, más de lo que cualquier ser humano es capaz de hacer", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One. "Viaja hasta Arabia Saudita, en ese caso, y le choca los puños. Eso no es lo que quieren. No quieren un choque de puños. Quieren darle la mano".