Trump promete mantener aranceles “masivos” a India hasta que cesen las compras de petróleo ruso

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 19 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo que el primer ministro indio, Narendra Modi, le dijo que India dejará de comprar petróleo ruso, al tiempo que advirtió de que Nueva Delhi seguirá pagando aranceles "masivos" si no lo hace.

"Hablé con el primer ministro Modi de India y me dijo que no va a seguir con lo del petróleo ruso", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Al preguntársele por la afirmación de India de que no tenía conocimiento de ninguna conversación entre Modi y Trump, Trump respondió: "Pero si quieren decir eso, entonces seguirán pagando aranceles masivos, y no quieren hacer eso".

El petróleo ruso ha sido uno de los principales irritantes para Trump en las prolongadas conversaciones comerciales con India: la mitad de sus aranceles del 50% sobre productos indios son en represalia por esas compras. El Gobierno estadounidense ha dicho que los ingresos del petróleo financian la guerra de Rusia en Ucrania.

India se ha convertido en el mayor comprador de petróleo ruso transportado por mar y vendido con descuento después de que las naciones occidentales rehuyeran las compras e impusieran sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania en 2022.

Trump dijo el miércoles que Modi le había asegurado ese día que India detendría sus compras de petróleo ruso. El Ministerio de Exteriores de India dijo que no tenía conocimiento de ninguna conversación telefónica entre los líderes ese día, pero dijo que la principal preocupación de Nueva Delhi era "salvaguardar los intereses del consumidor indio".

Un responsable de la Casa Blanca dijo el jueves que India había reducido a la mitad sus compras de petróleo ruso, pero fuentes indias afirmaron que no se había producido una reducción inmediata.

Las fuentes señalaron que las refinerías indias ya han hecho pedidos para la carga de noviembre, incluidos algunos previstos para diciembre, por lo que cualquier recorte podría empezar a notarse en las cifras de importación de diciembre o enero.

Las importaciones indias de petróleo ruso aumentarán en torno a un 20% este mes, hasta 1,9 millones de barriles diarios, según las estimaciones de la empresa de datos sobre materias primas Kpler, en un momento en que Rusia ha aumentado sus exportaciones, después de que los drones ucranianos afectaran a sus refinerías.

(Información de Jeff Mason a bordo del Air Force One y Kanishka Singh y David Brunnstrom en Washington; edición de Kim Coghill y Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)