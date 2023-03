Trump promete "resolver en 24 horas" la guerra en Ucrania si es reelegido presidente de EEUU

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que, si sale vencedor en las pr√≥ximas elecciones presidenciales de 2024, resolver√° la guerra entre Ucrania y Rusia en cuesti√≥n de 24 horas y Kiev y Mosc√ļ firmar√°n la paz.

"Es una negociación muy fácil de llevar, pero no diré qué es, porque si no no podré usar esa negociación. (...) Lo resolveré en un día, habrá una paz entre ellos", ha manifestado el expresidente estadounidense en una entrevista para Fox News.

Sin embargo, Trump ha reconocido que a√ļn queda m√°s de un a√Īo y medio hasta que se celebren las elecciones en Estados Unidos --previstas para noviembre de 2024--, con lo que ser√≠a extra√Īo que no ocurriera algo que frenara la guerra.

"La clave es que la guerra debe detenerse ahora, porque Ucrania est√° siendo arrasada", ha aseverado el expresidente Trump, quien ya en anteriores ocasiones ha se√Īalado que, en caso de estar √©l al frente de la Administraci√≥n estadounidense, no habr√≠a habido invasi√≥n rusa a Ucrania pues se lleva "muy bien" con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Europa Press