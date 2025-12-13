Trump promete represalias por muerte de 3 estadounidenses en ataque en Siria; EEUU culpa al grupo EI

DAMASCO, Siria (AP) — El presidente Donald Trump dijo el sábado que "habrá una represalia muy seria" por la muerte de dos miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos y un civil estadounidense en un ataque en Siria que Estados Unidos atribuye al grupo Estado Islámico.

“Este fue un ataque del EI contra Estados Unidos y Siria, en una parte muy peligrosa de Siria, que no está completamente controlada por ellos”, escribió en una publicación en redes sociales.

El presidente estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el mandatario sirio Ahmed al-Sharaa estaba “devastado por lo que sucedió” y enfatizó que Siria combate junto a las tropas de Estados Unidos. En su publicación, Trump afirmó que al-Sharaa estaba “extremadamente enojado y perturbado por este ataque”.

El Comando Central de Estados Unidos informó que tres miembros de las fuerzas militares resultaron heridos en una emboscada realizada el sábado por un solo integrante del EI en el centro de Siria. Trump detalló que los tres “parecen estar bastante bien”. El ejército estadounidense añadió que el agresor fue abatido.

El ataque contra las tropas estadounidenses en Siria es el primero en causar bajas desde la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

“Habrá una represalia muy seria”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el civil muerto era un intérprete estadounidense. Parnell agregó que el ataque estaba dirigido a soldados involucrados en las operaciones antiterroristas en curso en la región y está bajo investigación.

El tiroteo tuvo lugar cerca de la histórica Palmira, según la agencia de noticias estatal SANA, que anteriormente reportó que dos miembros de la fuerza de seguridad de Siria y varios miembros del servicio estadounidense habían resultado heridos. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero a la guarnición de Al-Tanf cerca de la frontera con Irak y Jordania.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el agresor pertenecía a la fuerza de seguridad siria.

El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Nour al-Din al-Baba, dijo que un hombre armado vinculado al EI abrió fuego en la puerta de un puesto militar. Agregó que las autoridades sirias investigando si el agresor era miembro del EI o sólo compartía su ideología extrema. Negó los reportes que sugieren que el agresor era un miembro de seguridad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X: “Que se sepa, si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad”.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI.

Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Assad. Al-Sharaa realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con Trump. Fue la primera visita a la Casa Blanca de un jefe de Estado sirio desde que el país de Oriente Medio obtuvo la independencia de Francia en 1946 y se produjo después que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas a Siria durante el régimen de los Assad.

Al-Sharaa lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron a Bashar Assad en diciembre de 2024 y fue nombrado líder interino del país en enero. Al-Sharaa llegó a tener vínculos con la red terrorista Al Qaeda, y Estados Unidos ofreció una recompensa de US$10.000.000 por su captura.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI, al tiempo que Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras la caída de Assad el año pasado, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.

El grupo EI fue derrotado en Siria en 2019, pero sus células durmientes aún llevan a cabo ataques mortales en el país. Naciones Unidas afirma que el grupo cuenta actualmente con entre 5.000 y 7.000 combatientes en Siria e Irak.

Las tropas estadounidenses, que han mantenido presencia en diferentes partes de Siria, incluida la guarnición de Al-Tanf en la provincia central de Homs, para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, han sido blanco de ataques en el pasado. Uno de los ataques más letales ocurrió en 2019 en la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares y dos civiles, todos ellos estadounidenses, así como a otras personas de Siria, cuando realizaban tareas de patrullaje.

___

Mroue reportó desde Beirut y Seung Min Kim desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.