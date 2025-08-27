Trump prometió proteger la Seguridad Social

Consultado qué priorizaría si los republicanos en el Congreso buscaran un proyecto de ley de reconciliación, una táctica de reducción de costos que eludiría el habitual filibustero del Senado, Trump dijo que centraría sus esfuerzos en recortar cosas innecesarias y "salvaría" a otras, como la Seguridad Social.

"Una cosa que dije y di mi palabra: no vamos a lastimar a nadie en Medicaid, Medicare o Seguridad Social", dijo Trump en la Oficina Oval.

El Congreso tiene prohibido tocar la estructura de beneficios o los mecanismos de ingresos del Seguro Social en un proyecto de ley de conciliación.

Trump reiteró que su gobierno va a proteger la Seguridad Social.

Proteger el Seguro Social es un estribillo común para Trump, quien prometió proteger el programa federal en la campaña y ha reiterado ese mensaje durante su segundo mandato como presidente, incluso cuando su administración ha buscado recortes para otros programas y agencias federales.

El mega proyecto de ley de Trump otorga una deducción fiscal adicional de hasta US$6000 para los estadounidenses de 65 años o más. La deducción fiscal es temporal y está en vigor hasta 2028. (ANSA).