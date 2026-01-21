Trump propone crear un "Consejo de Paz" a su medida que plantea un desafío a la ONU

Donald Trump quiere crear un "Consejo de Paz" a su medida para la resolución de conflictos en todo el mundo, que sus críticos afirman busca rivalizar con la ONU y cuya carta fundacional podría ser firmada el jueves en Davos.

Una fuente cercana al presidente estadounidense informó que Trump va a presentar la carta fundacional de este "Consejo" para firmarla al margen del Foro Económico Mundial de Davos.

Aproximadamente 35 dirigentes ya acordaron respaldar la iniciativa cuya carta entrará en vigor una vez que al menos tres Estados la hayan firmado.

- ¿De qué se trata? -

La Casa Blanca había anunciado que, en el marco del plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino de la Franja de Gaza, se formaría un "Consejo de Paz" presidido por Trump.

Pero el borrador revela una iniciativa y un mandato mucho más amplios que la cuestión de Gaza únicamente, y que se perfila como un organismo sustituto de la ONU.

Esta iniciativa "no es un plan de la ONU", declaró un portavoz de Naciones Unidas en Ginebra el martes y reiteró que el plan de Trump fue "autorizado por el Consejo de Seguridad únicamente para su labor en Gaza".

- La misión -

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus estatutos que critica a los "enfoques e instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia", en una clara alusión a la ONU.

— Trump todopoderoso -

Trump será el primer presidente del Consejo de Paz, cuyas facultades son muy amplias: solo él está autorizado a invitar a otros jefes de Estado y de gobierno a unirse y puede revocar su participación, salvo en caso de "veto por una mayoría de dos tercios de los Estados miembros".

La junta ejecutiva, encabezada por Trump, tendrá siete miembros, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair.

- Cuota de inscripción -

El texto especifica que cada Estado miembro ejercerá un mandato de hasta tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Carta, renovable por el presidente.

Esta duración de mandato no se aplica a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz durante el primer año posterior a la entrada en vigor de la Carta.

- ¿Quiénes han dicho que sí? -

En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán aceptó la invitación de su aliado Trump para convertirse en miembro fundador.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó formar parte del consejo, al igual que el presidente argentino Javier Milei, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmai.

La diplomacia saudita anunció la "decisión conjunta" de los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia, Catar, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán de unirse al organismo.

También participarán el monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, el el rey Mohammed VI de Marruecos se unirá como "miembro fundador", y los presidentes de Kazajistán, Kasym Jomart Tokáyev, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

- ¿Qué países se negaron? -

Noruega, Francia y Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, "no prevé" participar junto a Rusia.

- ¿Quiénes se reservan su respuesta? -

Rusia afirmó que quería "aclarar todos los matices" de la invitación con Washington antes de tomar una decisión, y el presidente Vladimir Putin anunció este miércoles que ordenó a su diplomacia que "estudie" el tema.

China no indicó si la aceptó, aunque afirmó que "defiende firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas como eje central".

El Reino Unido desea examinar las "modalidades" de la invitación, Alemania expresó la necesidad de "coordinarse" con sus socios, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reserva su respuesta, como el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que desea más tiempo, mientras la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, declaró que se está "examinando la situación".

El papa León XIV recibió una invitación y Pietro Parolin, segundo al mando del Vaticano, declaró: "Estamos considerando qué hacer".

- Otros países invitados -

Italia, Suecia, Finlandia, Albania, Grecia, Eslovenia, Polonia, Bulgaria, Brasil, Paraguay, India y Corea del Sur, también figuran entre los invitados.