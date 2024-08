trump propone debatir con harris en fox, cuya campaña dice que está "asustado"

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Timothy Gardner y Surbhi Misra

2 ago (Reuters) - El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, propuso debatir con la demócrata Kamala Harris en Fox News el 4 de septiembre, y la campaña de la vicepresidenta respondió diciendo que el exmandatario busca evitar un cara a cara que ya había sido fijado para emitirse en ABC.

Las reglas serían similares a las del primer debate con el presidente Joe Biden, que abandonó después su candidatura a la reelección, dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social a última hora del viernes. No obstante, precisó que esta vez tendría una "audiencia de estadio lleno" y se celebraría en el disputado estado de Pensilvania.

Trump y Biden habían acordado un segundo debate el 10 de septiembre en ABC News, que el expresidente había sugerido que se trasladara a Fox.

Harris, que el viernes se aseguró los votos de los delegados necesarios para hacerse con la nominación demócrata, dijo el sábado que planea asistir al debate previsto inicialmente.

"Es interesante cómo 'cualquier momento, cualquier lugar' se convierte en 'un momento específico, un espacio seguro específico'", escribió en X. "Estaré allí el 10 de septiembre, como él acordó. Espero verle allí".

El portavoz de Harris, Michael Tyler, dijo que Trump está "corriendo asustado" y que su campaña estará feliz de discutir otros debates después del 10 de septiembre que "ambas campañas ya han acordado".

Trump dijo en las redes sociales que el debate en ABC "se dio por terminado en el sentido de que Biden ya no será un participante" y porque está en litigio con esa cadena.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre las declaraciones de la campaña de Harris.

Las últimas encuestas muestran una reñida pugna entre Harris y Trump, que disfrutaba de una mayor ventaja sobre el mandatario demócrata tras el primer debate.

ABC News no pudo confirmar ningún detalle sobre si Harris podría aparecer en solitario en caso de que Trump no se una, dijo un portavoz. Fox News no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

(Reporte adicional de Stephanie Kelly y Jarrett Renshaw; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters