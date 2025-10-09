Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5% del PBI.
"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.
Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.
