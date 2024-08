Trump publica imagen falsa de apoyo de taylor swift a su candidatura

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 19 ago (Reuters) -

El expresidente Donald Trump publicó en las redes sociales una imagen falsa de la superestrella del pop Taylor Swift pidiendo a la gente que vote por él en las elecciones de noviembre.

Una entrada del domingo del candidato republicano en Truth Social mostraba a la estrella de la música vestida de rojo, blanco y azul con un pie de foto que decía "Taylor Swift quiere que votes por Donald Trump".

"¡Acepto!", escribió Trump.

Swift no ha respaldado públicamente a ningún candidato en la carrera de 2024, pero ha apoyado a los demócratas en el pasado.

La cantante respaldó al presidente Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris en 2020. Harris será nominada formalmente como candidata demócrata en la convención nacional del partido en Chicago esta semana. La cantante también criticó a Trump en un documental de 2020.

Los portavoces de Swift y Trump no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Trump también publicó fotos de mujeres jóvenes con camisetas de "Swifties for Trump", y un artículo satírico con el titular "Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert".

Swift canceló tres conciertos en Viena este mes después de que las autoridades dijeran que habían frustrado un plan de atentado. Las autoridades locales detuvieron a un joven de 19 años que, según dijeron, se inspiraba en el Estado Islámico. (Reporte de Lisa Richwine; Editado en español por Javier Leira)

Reuters